Problemas para Scaloni: "Cuti" Romero salió lesionado a dos meses del mundial ¿Se le abre una puerta al pincha Tomás Palacios?

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El defensor argentino tuvo que ser reemplazado entre lágrimas por un fuerte dolor. En Aston Villa, “Dibu” Martínez no pudo estar ni en el banco de suplentes.
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La lesión de Cristian Romero encendió las alarmas en la Selección Argentina a poco más de dos meses del Mundial y obliga a Lionel Scaloni a reconfigurar su defensa. En ese escenario, comienza a tomar fuerza el nombre de Tomás Palacios, el zaguero de Estudiantes de La Plata que atraviesa un gran presente y aparece como una alternativa concreta para meterse en la consideración del cuerpo técnico.
El argentino fue a disputar una pelota en el área rival y, tras un empujón del Brian Brobbey y un posterior choque con el arquero Antonín Kinský, no pudo levantarse y se retiró llorando ayudado por los médicos.
El defensor argentino logró incorporarse por sus propios medios pero al intentar continuar evidenció una molestia en la pierna derecha que le impidió seguir. Sin siquiera poder salir por sus propios medios, pidió el cambio y abandonó el campo visiblemente afectado para que Kevin Danso ingresara en su lugar.
La escena generó fuerte preocupación en la Selección, no solo por la posible gravedad del golpe, que habría sido en la zona de la rodilla, sino también por el momento del calendario: faltan pocos días para la presentación de la lista definitiva de cara a la próxima cita mundialista.
En este sentido, Tomas Palacios, el defensor de 22 años, surgido en Europa y hoy figura en Estudiantes, empezó a meterse en el radar de la Selección gracias a su solidez, su imponente físico y su perfil zurdo, justo cuando la lesión de “Cuti” Romero reabre ahora la pelea por un lugar en la zaga argentina.
Con pasado en el Inter y consolidado en Estudiantes, el central pampeano de 1,96 m gana terreno en la consideración de la Selección en un momento clave para el armado defensivo rumbo al Mundial.
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Por otro lado, la situación se suma a otro contratiempo reciente: Emiliano “Dibu” Martínez sintió una molestia durante la entrada en calor en el partido entre Aston Villa y Nottingham Forest, también por la Premier League, y no pudo formar parte del encuentro.
Además, en los últimos días se confirmó que Lautaro Martínez se resintió de un desgarro en Inter, luego de haber reaparecido con dos goles ante Roma en la Serie A.
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