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Deportes |Orfila está a cargo del equipo

Cusco FC, rival de Estudiantes en Libertadores y con DT ex Gimnasia, le exigió "transparencia e igualdad" a la CONMEBOL

13 de Abril de 2026 | 11:15

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Cusco FC encendió la polémica en la Copa Libertadores con un duro comunicado contra el arbitraje tras su derrota ante Flamengo y lanzó un claro mensaje de advertencia a poco de visitar a Estudiantes de La Plata en UNO.

El conjunto peruano expresó su “profunda preocupación” por lo ocurrido en el debut del certamen continental, en un partido que terminó marcado por decisiones del VAR que generaron fuerte controversia. Entre las jugadas más discutidas se encuentran un gol anulado por un offside milimétrico y la no expulsión de un futbolista del equipo brasileño tras una revisión prolongada.

A través de un comunicado oficial, la institución no solo elevó su reclamo a la CONMEBOL, sino que también pidió acceso a los audios del VAR y explicaciones técnicas sobre las decisiones arbitrales. Además, exigió “igualdad de criterios” y garantías de que los reglamentos se apliquen con el mismo rigor, sin importar el peso de los equipos involucrados.

El malestar en Cusco se centra en que esas resoluciones habrían condicionado el resultado final, en un encuentro en el que consideraron haber sido perjudicados en momentos clave. Incluso desde el cuerpo técnico -liderado por Alejandro Orfila, ex Gimnasia- remarcaron que tanto el árbitro como la tecnología “se equivocaron”, en un partido que dejó secuelas puertas adentro del plantel.

En ese contexto, el reclamo también fue leído como un llamado de atención de cara a lo que viene. Es que el próximo compromiso del equipo peruano será justamente ante Estudiantes, en La Plata, por la segunda fecha del Grupo A.

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