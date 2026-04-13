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VIDEO. Tensión en la Marcha de Antorchas en Plaza Malvinas: camiones del ejército se retiraron tras fuertes cánticos

13 de Abril de 2026 | 20:38

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La Plata vivió una jornada de extrema tensión este lunes en la Plaza Islas Malvinas, donde la tradicional "Marcha de las Antorchas" organizada por el Regimiento 7 de Arana se encontró con un fuerte rechazo de organismos de derechos humanos y excombatientes. Lo que comenzó como un homenaje simbólico terminó con el retiro de los vehículos militares del predio ante la presión de los manifestantes.

La controversia se originó por la decisión del Regimiento 7 de realizar una caminata de 13 kilómetros desde su sede en Arana hasta el histórico portón de 19 y 51, lugar desde donde partieron los soldados hacia la guerra en 1982. Mientras que fuentes militares defendieron la actividad como un acto "sentimental y tradicional" para homenajear a los 36 caídos de la unidad, el Cecim La Plata y otros organismos repudiaron la presencia de militares en actividad.

Para los excombatientes del Cecim, el enfoque de la jornada no es la "mirada heroica" que intenta sostener el Ejército, sino el recuerdo de haber sido enviados a la guerra por una dictadura que les impuso el hambre, la tortura y la muerte. La discusión central radica en la naturaleza del espacio: las organizaciones subrayan que la actual Plaza Malvinas es un Sitio de la Memoria (bajo la Ley 26.691) y un espacio público, por lo que rechazan cualquier despliegue militar en el predio.

Incidentes y retiro de los camiones

Durante el acto, el clima se enrareció cuando manifestantes del Cecim, gremios y organismos de la provincia increparon a los efectivos presentes. Al grito de "A donde vayan los iremos a buscar", la multitud rodeó los camiones del Ejército para exigir su salida de la plaza.

Tensión en aumento: En medio de los cánticos, algunos manifestantes golpearon la carrocería de los camiones, aunque la situación no escaló a incidentes mayores.

Retirada: Ante la imposibilidad de continuar con el despliegue dentro del predio, los militares se vieron obligados a retirar los camiones de la plaza. Los vehículos terminaron estacionados sobre la avenida 19, fuera de los límites del sitio en disputa.

Un vínculo con el pasado

El rechazo del Cecim también se fundamenta en la historia del Regimiento 7, al que señalan como responsable de la represión en la ciudad durante la última dictadura. Además, vincularon la marcha con la gestión del actual jefe del Ejército, Carlos Presti, hijo de Roque Carlos Presti, quien fuera jefe de dicha unidad entre 1975 y 1977, cuando el cuartel funcionaba en el lugar que hoy ocupa la plaza.

Al cierre de esta nota, los manifestantes permanecían en la zona reafirmando que el predio debe ser destinado exclusivamente a la memoria y no a la reivindicación de estructuras militares.

 

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