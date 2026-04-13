Con rubros cada vez más golpeados, el comercio local sigue sin repuntar
River ganador: se quedó con un clásico muy intenso y caliente
Hungría sin Orbán eterno: perdió las elecciones tras 16 años en el poder
Otra semana corta en la Universidad por un nuevo paro de los nodocentes
Advertencia científica sobre la baja calidad del aire en la Región
El plan para retomar el control de la agenda y blindar al funcionario
La inflación no cede y en marzo habría cerrado en torno al 3%
Los intendentes se juntan, reclaman, y ganan cada vez más protagonismo
El Banco Mundial criticó el “fallido” régimen de Tierra del Fuego
La economía platense: venta de autos en alza, viviendas en caída
Reclamos por calles “intransitables” en una zona del barrio Hipódromo
Isla Santiago: denuncian obras “sin control” y un incumplimiento de la ley
En ajustada elección se impuso en Regatas la lista de ex directivos
En Parque Castelli denuncian problemas con el agua desde diciembre
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Luego de varias jornadas sin actividades sigue el reclamo en el sistema universitario por el financiamiento y salarios
En pleno conflicto salarial y presupuestario, los nodocentes universitarios realizarán el próximo viernes 17 de abril otro paro de actividades que fue impulsado por la federación nacional que los agrupa, Fatun.
La semana pasada, los nodocentes realizaron en La Plata otro paro de actividades, que complicó las actividades en los colegios preuniversitarios y en la mayoría de las 17 facultades de la Universidad Nacional de La Plata.
Junto a los docentes, el jueves 9 de abril pasado montaron una carpa de protesta en la vereda del Rectorado de la UNLP.
Atulp, junto a los docentes de Adulp y los estudiantes de la Fulp, realizaron una actividad de difusiónfrente al edificio de la presidencia de la UNLP -con volanteada y afiches- para pedir al gobierno nacional la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
En el marco de la campaña nacional de Conadu (federación nacional de docentes universitarios) se instaló en 7 entre 47 y 48 una “Carpa por la Universidad y la Soberanía”, para “compartir con la sociedad nuestro reclamo. Seguimos exigiéndole al Gobierno de Milei que cumpla la ley: por más presupuesto, actualización de las becas, paritarias libres y la recuperación de nuestro salario”.
En lo que va del año, los docentes realizaron más de tres semanas de paro, y los nodocentes realizaron varias jornadas de huelga, adoptando un esquema de un día por semana desde fines de marzo y lo que va de este mes.
LE PUEDE INTERESAR
Isla Santiago: denuncian obras “sin control” y un incumplimiento de la ley
LE PUEDE INTERESAR
En ajustada elección se impuso en Regatas la lista de ex directivos
Se prevé que el próximo 23 de abril se realice una nueva marcha federal universitaria para reclamar por la ley de financiamiento, paritarias libres y mejoras salariales para recuperar el poder adquisitivo que tuvo una pérdida superior al 30 por ciento desde fines de 2023 a la actualidad.
Cabe indicar que entre las federaciones nacionales de docentes universitarios, Conadu Histórica (a la que no pertenecen los docentes de la UNLP) convocó a un paro general a partir de hoy y hasta el sábado 18 de abril. La medida de fuerza ratifica además otra semana de huelga a comenzar el 27 de abril y hasta el 2 de mayo, como reclamo al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la actualización de salarios docentes. En esta segunda semana si se sumarán los docentes platenses.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí