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La Ciudad |CONVOCAN A UNA PROTESTA PARA EL VIERNES 17 DE ABRIL

Otra semana corta en la Universidad por un nuevo paro de los nodocentes

Luego de varias jornadas sin actividades sigue el reclamo en el sistema universitario por el financiamiento y salarios

Otra semana corta en la Universidad por un nuevo paro de los nodocentes

La semana pasada realizaron una protesta frente al Rectorado / Adulp

13 de Abril de 2026 | 03:13
Edición impresa

En pleno conflicto salarial y presupuestario, los nodocentes universitarios realizarán el próximo viernes 17 de abril otro paro de actividades que fue impulsado por la federación nacional que los agrupa, Fatun.

La semana pasada, los nodocentes realizaron en La Plata otro paro de actividades, que complicó las actividades en los colegios preuniversitarios y en la mayoría de las 17 facultades de la Universidad Nacional de La Plata.

Junto a los docentes, el jueves 9 de abril pasado montaron una carpa de protesta en la vereda del Rectorado de la UNLP.

Atulp, junto a los docentes de Adulp y los estudiantes de la Fulp, realizaron una actividad de difusiónfrente al edificio de la presidencia de la UNLP -con volanteada y afiches- para pedir al gobierno nacional la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

En el marco de la campaña nacional de Conadu (federación nacional de docentes universitarios) se instaló en 7 entre 47 y 48 una “Carpa por la Universidad y la Soberanía”, para “compartir con la sociedad nuestro reclamo. Seguimos exigiéndole al Gobierno de Milei que cumpla la ley: por más presupuesto, actualización de las becas, paritarias libres y la recuperación de nuestro salario”.

En lo que va del año, los docentes realizaron más de tres semanas de paro, y los nodocentes realizaron varias jornadas de huelga, adoptando un esquema de un día por semana desde fines de marzo y lo que va de este mes.

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Se prevé que el próximo 23 de abril se realice una nueva marcha federal universitaria para reclamar por la ley de financiamiento, paritarias libres y mejoras salariales para recuperar el poder adquisitivo que tuvo una pérdida superior al 30 por ciento desde fines de 2023 a la actualidad.

SEMANA

Cabe indicar que entre las federaciones nacionales de docentes universitarios, Conadu Histórica (a la que no pertenecen los docentes de la UNLP) convocó a un paro general a partir de hoy y hasta el sábado 18 de abril. La medida de fuerza ratifica además otra semana de huelga a comenzar el 27 de abril y hasta el 2 de mayo, como reclamo al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la actualización de salarios docentes. En esta segunda semana si se sumarán los docentes platenses.

 

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