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Deportes |FABRICIO PÉREZ RESPONDIÓ CON GOL ANTE UNIÓN

“Era una oportunidad que venía buscando”

“Era una oportunidad que venía buscando”

Fabricio Pérez en zona mixta tras el triunfo del Pincha / EL DIA

13 de Abril de 2026 | 05:08
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Fabricio Pérez volvió a la titularidad en Estudiantes y no desaprovechó la oportunidad de mostrarse nuevamente ante los ojos del entrenador Alexander Medina. El sanjuanino fue una de las piezas más activas del equipo, aportando dinámica, sacrificio y presencia en ataque, y coronó su actuación con el gol del empate parcial en la victoria del sábado frente a Unión de Santa Fe.

Más allá del tanto, su rendimiento dejó en claro que está listo para pelear por un lugar, pese a algunos cuestionamientos del partido que tuvo ante San Lorenzo. Con movilidad constante y predisposición para asociarse, el atacante fue una alternativa interesante en el frente ofensivo.

Por su parte, se mostró conforme con su actuación y valoró la posibilidad de volver desde el arranque. “Es muy importante para mí volver a ser titular y aportarle al equipo. Venía trabajando mucho en los entrenamientos y estoy feliz de que se haya dado”, expresó, destacando el esfuerzo realizado en el día a día para ganarse un lugar.

En la misma línea, Pérez también remarcó el respaldo de los hinchas, un factor que considera clave cuando el equipo juega en casa. “Es muy importante y me pone contento el aliento de la gente. Aparte, ellos siempre nos apoyan de local y eso se hace sentir”, señaló, en referencia al clima que se vivió en el estadio.

Por otra parte, el delantero se refirió al debut de Joaquín Pereyra, compañero con quien comparte historia en las divisiones inferiores del club. “Con él compartimos la divisional y también estuvimos en Reserva”, comentó, y no dudó en elogiar su rendimiento: “Hizo un gran partido y estamos muy felices por él”.

De esta manera, Pérez no solo celebró su regreso al once inicial con gol, sino que también dejó buenas sensaciones de cara a lo que viene para el equipo.

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