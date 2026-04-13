Otra tragedia en La Plata por un accidente en moto

Un nuevo y trágico accidente de tránsito en moto ocurrido en la zona oeste de La Plata dejó como saldo un joven fallecido y otro herido. El hecho se registró este lunes en la avenida 520, entre 178 y 179, de Melchor Romero. De esta forma ya son 17 los accidentes fatales en La Plata y la Región en lo que va de 2026 con la particularidad que 15 de ellos eran motociclistas.

De acuerdo al parte policial al que accedió EL DIA, la víctima fatal tenía 25 años y era de nacionalidad boliviana. Justamente era quien conducía una motocicleta al momento del siniestro. Por causas que aún se investigan, el joven perdió el control del rodado y cayó violentamente sobre el asfalto.

En el vehículo viajaba como acompañante un hombre de 30 años, también de nacionalidad boliviana, quien resultó con diversas lesiones. Ante la demora de la ambulancia, efectivos policiales realizaron un traslado de urgencia hacia el Hospital Dr. Alejandro Korn, donde ingresó consciente.

Según las primeras versiones recabadas en el lugar, no habría habido intervención de otros vehículos en el accidente, lo que refuerza la hipótesis de una caída accidental. La motocicleta involucrada, una Keller 110, fue secuestrada para las pericias correspondientes, mientras que la escena fue preservada para el trabajo de los especialistas.

La causa fue caratulada como “muerte por accidente” y quedó en manos de la UFI N°12 de Delitos Culposos, que dispuso las diligencias de rigor para esclarecer lo sucedido. Las autoridades indicaron que, a medida que avance la investigación, se podrán conocer más detalles sobre las circunstancias que derivaron en el fatal desenlace.

Lo cierto es que en La Plata, las muertes por accidentes que involucran a motociclistas, no paran de crecer y se trata de un flagelo que parece no tener una solución.