Pronóstico del tiempo | La Plata amaneció bajo un manto de neblinas y hoy estará nublado: ya hay anuncio de lluvias para esta semana, según el SMN

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Este lunes La Plata amaneció bajo un manto de neblinas, en el inicio de una semana en el que se esperan nuevamente lluvias. Cerca de las 6 la visibilidad era casi nula para los primeros platenses que salieron de sus casas hacia los trabajos. Lo cierto es que con el correr de las horas se fue disipando y el amanecer fue normalizando la situación lentamente.
El pronóstico del tiempo del Servicio Metrológico Nacional (SMN) asegura que hoy será una jornada con cielo mayormente nublado. La temperatura mínima estimada es de 12 grados y la máxima de 23 grados.
En tanto, la humedad a las 8 de la mañana alcanzaba el 100% mientras que el viento soplaba del noreste, y rotará al este hacia la tarde y la noche.
Para mañana el SMN anticipa una jornada similar a la de este lunes ya que volverá a estar el cielo cubierto por las nubes. La novedad es que hacia la noche podría caer chaparrones, estimadas en un 40% de probabilidades. El termómetro oscilará entre los 15 y los 23 grados, mientras que el viento soplará de los cuadrantes noreste y este.
Durante todo el miércoles hay amenaza de chaparrones, con una elevada humedad y una temperatura que irá desde los 18 grados a los 22 grados. En tanto que le jueves desaparecen las chances de lluvias, pero seguirá el cielo nublado y una máxima que llegará hasta los 23 grados.
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Las buenas noticias llegan el viernes ya que se espera cielo parcialmente nublado y un leve ascenso de la temperatura, con el termómetro tocando los 25 grados. ¿Y el finde? En el pronóstico extendido se anticipan buenas condiciones climáticas, que desmejorarán hacia el domingo a la noche cuando otra vez aparezca la amenaza de chaparrones.
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