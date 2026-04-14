Anestesistas de La Plata denuncian "crítica situación" en medio del reclamo por falta de atención de PAMI y problemas con IOMA

El paro que realizan esta semana los médicos de cabecera de PAMI en rechazo a una resolución que, denuncian, implica un “fuerte recorte en sus ingresos” y pone en riesgo la continuidad del servicio, se extiende a distritos del interior bonaerense, en donde crece el reclamo de los afiliados. Y a esto se suma la crisis en el IOMA, donde en las últimas horas la Agremiación Médica Platense (AMP) se puso en alerta tras denunciar que la obra social de la provincia de Buenos Aires adeuda 1.300 millones de pesos correspondientes a prestaciones de febrero y todavía no se puso al día.

En ese marco aparecieron hoy los anestesiólogos de La Plata, quienes aseguran que atraviesan un escenario de "extrema vulnerabilidad que amenaza con desestabilizar el sistema de salud regional". A través de un documento técnico de alerta sanitaria, el Dr. Carlos Alberto Marcheschi, director de la Diplomatura en Bienestar Perioperatorio de la UNLP, denunció una crítica situación marcada por deudas salariales y un creciente agotamiento profesional que impacta directamente en la calidad de la atención médica.

Según el informe, el sistema de salud incurre en una contradicción sistemática al exigir máxima excelencia y responsabilidad técnica mientras somete a los especialistas a condiciones de inestabilidad económica severa. Actualmente, a los profesionales que desempeñan tareas bajo el Convenio de Hospitales de la Provincia de Buenos Aires aún se les adeuda parte de sus haberes de diciembre de 2025, a lo que se suma el congelamiento de los honorarios del IOMA, que no reciben actualizaciones desde octubre de ese mismo año.

Esta precariedad financiera no es solo un conflicto administrativo, sino que actúa como un determinante primario de la seguridad clínica. El estrés financiero crónico erosiona capacidades cognitivas críticas para la especialidad, como la atención sostenida, la memoria de trabajo y la toma de decisiones bajo presión. Para compensar la pérdida del poder adquisitivo, muchos especialistas optan por una sobrecarga de guardias, lo que acelera el proceso de burnout y empuja a otros a una migración silenciosa hacia el sector privado o hacia otras jurisdicciones, dejando al sistema público descapitalizado de recursos humanos esenciales.

El documento elaborado por Marcheschi pone especial énfasis en el fenómeno denominado como "Propofest" —el autoconsumo de agentes anestésicos por parte de los profesionales— calificándolo como el síntoma más grave y visible de un entorno laboral extenuante. Marcheschi sostiene que el uso de estas sustancias para la desconexión ante un sistema nervioso agotado e invisibilizado es una señal de alarma que el sistema ha decidido ignorar.

En este contexto, se establecen tres urgencias para revertir la crisis: el cumplimiento inmediato de los pagos adeudados, la actualización periódica de los aranceles de IOMA y la incorporación del bienestar del personal sanitario como una variable central de la gestión de calidad. Finalmente, la advertencia resalta que un sistema de salud que no cuida a quienes cuidan no es sostenible, ya que la seguridad del paciente y la integridad del profesional son, en última instancia, una sola agenda.

El conflicto en PAMI que afecta a los jubilados

Los afiliados al PAMI se ven afectados por una medida de fuerza impulsada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (Appamia), que se extenderá en principio hasta el miércoles. La misma mantiene la atención de urgencias, pero deja en evidencia un conflicto que expone tensiones de fondo sobre cómo financiar y organizar la atención primaria de millones de afiliados en todo el país.

El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires manifestó su profunda preocupación ante la crítica situación que atraviesa el sistema, en un contexto de creciente conflictividad a nivel nacional en el cual peligra la atención a jubilados. Según expresaron, los valores actuales de cápita representan “una cifra indigna que no cubre ni los costos básicos de una sola consulta”. En este sentido, la preocupación se extendió rápidamente por el interior bonaerense. De hecho, en Tandil llegó hasta el Concejo Deliberante a través de una nota elevada por el Sistema Integrado de Salud Pública (SISP). En esta ciudad, donde el recorte de los haberes llegó al 52,5%, a la huelga se suma la falta de autoridades locales.

Según explicó el presidente de la Comisión de Salud, Matías Tringler, la Municipalidad y los propios médicos se encuentran con un vacío de poder ante la ausencia de un jefe en la agencia local, lo que deriva en que todos los expedientes y autorizaciones deban ser remitidos a Mar del Plata o Buenos Aires, dilatando tiempos que son vitales para los pacientes. También en Junín se registraron problemas, como en otras ciudades de la región centro: Azul, Bolívar y Olavarría. En esta localidad ya en marzo se había dado un corte en la prestación.

En Mar del Plata, en tanto, el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Mario Della Maggiora, confirmó que se mantiene la demora de PAMI en completar pagos por medicamentos entregados a sus afiliados y advirtieron que empieza a ser más que dificultoso la posibilidad de seguir respondiendo a la cobertura.

El eje del reclamo es la fijación de una cápita de $2.100 mensuales por paciente, que reemplaza al sistema mixto anterior. Según los profesionales, el cambio implica una reducción de ingresos de hasta el 50% y altera las condiciones de trabajo. Según cálculos gremiales, un médico debería atender a casi mil jubilados por mes para cubrir costos básicos de funcionamiento. Eso implicaría más de 30 consultas diarias, un volumen que consideran “imposible” sin afectar la calidad de la atención.

Alerta gremial en el IOMA

Esta situación coincide con el alerta médico gremial anunciado por la Agremiación Médica Platense (AMP). Según la entidad, la obra social de la provincia de Buenos Aires adeuda 1.300 millones de pesos correspondientes a prestaciones de febrero y todavía no se puso al día.

“Se debate con urgencia los pasos a seguir en relación al IOMA porque a la fecha, el Instituto no ha abonado el total de las prestaciones correspondientes al mes de febrero, debiendo completar cerca de $ 1.300.000.000”, informaron en un comunicado de la entidad. Además, afirmaron en la entidad gremial de los médicos que integran más de 6.000 profesionales de la salud, que el pago se ha reclamado de múltiples maneras y en reiteradas oportunidades al Instituto “sin obtener respuestas hasta el momento”.

La obra social tiene 2.132.220 personas afiliadas, según informa en su sitio web oficial. Son producto de afiliaciones obligatorias, voluntarias y por convenios con otras provincias. Cuenta con 14 direcciones regionales y 198 oficinas de atención en el territorio bonaerense.