Programa HogarBA | La Provincia lanzó un plan voluntario para regularizar las cuotas de las viviendas

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Se trata de la primera etapa que incluye a casi 1900 beneficiarios de 55 municipios bonaerenses, entre ellos La Plata, Berisso y Ensenada
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El Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense abrió un plan de saneamiento para las familias que tienen deudas tras tomar créditos de viviendas correspondientes al programa HogarBA. Buscan, indicaron, recuperar la inversión para “realizar nuevas obras” y “hacer más justo el sistema de cuotas”.
Desde la cartera que lidera Silvina Batakis informaron que la medida está destinada a familias que cuentan con Planes de Pago con actualización trimestral HogarBA, estén o no al día con sus cuotas. Con esta nueva modalidad, se deja sin efecto la aplicación del Coeficiente HOGAR BA y se pasará a aplicar el sistema de Unidades de Vivienda (UVI) para el cálculo de la cuota mensual.
Una Unidad de Vivienda (UVI) es una unidad de cuenta indexada al costo de la construcción en Argentina, utilizada para facilitar préstamos hipotecarios, ahorro e inversión. Diseñadas por el Banco Central (BCRA), 1.000 UVIs equivalen al costo de construcción de un metro cuadrado testigo, permitiendo que la deuda se actualice según la inflación.
Para ingresar al beneficio, desde la cartera de Hábitat se elaboraron dos formularios digitales: uno permite acceder sólo a la actualización de las cuotas restantes y el otro además, incluye un plan de regularización para aquellas familias que registren deuda al 15/05/26.
Respecto a los beneficiarios con pagos al día, a partir de esta nueva modalidad, el valor de la cuota total no podrá superar el 30% de dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles ($217.800 a mayo de 2026). Si ese monto mensual fuera mayor a dicho tope, el excedente se traslada a cuotas futuras, pudiendo extenderse el plan hasta un máximo de 480 cuotas, equivalente a 40 años.
En el caso de aquellos beneficiarios que adeudan cuotas, a partir del trimestre siguiente a la adhesión, la boleta se integrará por dos componentes sumados. Por un lado, la mora anterior que incluye las cuotas impagas actualizadas e intereses punitorios calculados a la fecha de corte, que se consolidarán en una suma fija en pesos y sin intereses adicionales a pagar en cuotas mensuales iguales y fijas hasta el fin de mi plan original.
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Y por otro lado la cuota corriente cuyo monto mensual se determinará según el valor de las Unidades de Vivienda (UVI) publicado por el Banco Central el último día hábil del mes anterior a la liquidación.
Esta iniciativa, que en esta primera etapa incluye a casi 1900 beneficiarios, abarca a las viviendas domiciliadas en 55 municipios bonaerenses: Adolfo Alsina, Alberti, Almirante Brown, Ayacucho, Bahía Blanca, Berisso, Bragado, Carlos Casares, Carmen de Areco, Chivilcoy, Dorrego, Pringles, Suárez, Dolores, Ensenada, Escobar, Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, La Madrid, Lavalle, General Paz, General Pueyrredón, Hipólito Yrigoyen, La Matanza, La Plata, Laprida, Las Flores, Lobería, Lomas de Zamora, Magdalena, Maipú, Mercedes, Monte Hermoso, Necochea, Olavarría, Patagones, Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Pilar, Quilmes, Rauch, Saavedra, Saladillo, Salto, San Andrés de Giles, Tandil, Tapalqué, Tordillo, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, 25 de Mayo, Villa Gesell. Más adelante se irán realizando nuevos planes de pago para otros adjudicatarios.
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