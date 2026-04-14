Paran médicos de PAMI y alertan sobre “colapso”

La Asociación de Profesionales de Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA), respaldada por el sindicato Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), convocó a un paro nacional de médicos de cabecera de PAMI por 72 horas, tras rechazar que se fijara en $2.100 mensuales la cápita por afiliado.

Significa que se reemplazó el sistema mixto que regía hasta ahora por uno capitado, en el que estos tutores médicos percibirán sólo la atención mensual de cada persona asignada, de acuerdo con la medida.

Adujeron los profesionales que para alcanzar un salario que permita cubrir los gastos de un consultorio alquilado, un médico debería tener a su cargo a casi mil jubilados mensuales, según los cálculos gremiales, situación que implicaría un promedio diario de atención de más de 33 afiliados, una carga operativa que representaría algo más de 4 por hora en 8 horas dedicadas a full a atender jubilados.

QUÉ DICE PAMI

En tanto, desde PAMI se indicó que “el valor cápita se aumentó de $946 a $2.100. Esto da un aumento del ingreso fijo de los médicos de cabecera y es una medida que busca ordenar y proyectar la inversión del Instituto en esta materia controlando los posibles desvíos que se pudieran presentar”.

Dieron como ejemplo en la obra social nacional que un médico que tiene 800 cápitas pasó de tener un ingreso fijo de $756.800 a $1.680.000. Es un aumento de ingreso fijo del 121%. No se le está achicando el ingreso sino unificando el nomenclador”. Y agregaron: “Esto era un reclamo histórico de los médicos para dejar de transmitir las órdenes médicas por el tiempo que eso les llevaba”.

QUÉ DICEN LOS MÉDICOS

Por su parte, desde el colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires plantearon que la modificación realizada por PAMI implica una reducción significativa de los honorarios, que pasan de aproximadamente $2.100.000 a $1.400.000 mensuales por jornadas completas. A ello se suma la eliminación de incentivos vinculados a la formación profesional continúa, debilitando la calidad del sistema y desalentando la capacitación permanente de los médicos.

La entidad profesional señaló que “el sistema presenta niveles críticos de desfinanciamiento y advirtió sobre sus consecuencias sanitarias, con el posible “colapso en la atención de los jubilados”.

También indicaron que “ los valores actuales de cápita representan “una cifra indigna que no cubre ni los costos básicos de una sola consulta”. Según consideraron, esta situación sumada a las deudas millonarias existentes con los prestadores, está llevando a los profesionales a abandonar el sistema”.