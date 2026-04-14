Estudiantes vs Cusco FC por Copa Libertadores: el requisito obligatorio que deben cumplir los hinchas para entrar a UNO

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Se acerca una nueva tarde de Copa Libertadores en UNO, cuando Estudiantes reciba a Cusco FC desde las 19 hs. Para evitar incidentes, desde el club albirrojo advirtieron por el requisito obligatorio para el ingreso de los hinchas.
Según indicaron desde la organización, este martes “es obligatorio presentar DNI físico para ingresar a UNO”. En este sentido, agregaron: “Les recomendamos asistir con la mayor antelación posible para evitar demoras”.
Por otra parte, se recordó a los hinchas y socios que queda “terminantemente prohibido” el ingreso de:
Papelitos, rollos de papel o cualquier elemento para arrojar al campo de juego.
Banderas que obstruyan carteles de señalización.
Banderas con asta.
Pirotecnia, bengalas o dispositivos de humo.
Objetos contundentes de cualquier tipo.
Cánticos, insultos o gestos de carácter discriminatorio, racista o xenófobo.
Desde el Pincha mencionaron que “el incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en sanciones económicas y deportivas para nuestra institución, así como en sanciones individuales de los organismos de seguridad”.
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