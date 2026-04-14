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Política y Economía |POR LA HIPOTECA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUE CHACABUCO

Adorni habría recibido US$ 100 mil “en efectivo” de dos prestamistas

Graciela Molina y Victoria Cancio se presentaron en Comodoro Py y dijeron que el jefe de Gabinete aún les debe US$70.000

Adorni habría recibido US$ 100 mil “en efectivo” de dos prestamistas

Victoria Cancia también prestó dinero al funcionario

14 de Abril de 2026 | 04:11
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La causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito sumó ayer un capítulo decisivo con las declaraciones de dos de las mujeres que figuran como prestamistas del jefe de Gabinete. Sus testimonios, ante el fiscal Gerardo Pollicita, no solo confirmaron la existencia de préstamos en dólares “en efectivo”, sino que además entraron en tensión con la versión aportada previamente por la escribana Adriana Nechevenko.

El expediente, que analiza posibles inconsistencias patrimoniales, pone bajo la lupa tres movimientos principales: la compra de un departamento en Caballito; la constitución de una hipoteca sobre un inmueble en la calle Asamblea, en Parque Chacabuco, y la adquisición de una propiedad en el country Indio Cua, de Exaltación de la Cruz.

Lo que se analizó ayer fue el esquema de financiamiento vinculado a la propiedad de Parque Chacabuco. Esta operación involucra a Graciela Molina, comisaria retirada de la Policía y a su hija, Victoria María José Cancio, contadora en la misma fuerza, quienes le dieron a Adorni US$85.000 y US$15.000 respectivamente. Ese dinero quedó garantizado mediante una hipoteca constituida el 15 de noviembre de 2024, el mismo día que la mujer del ministro, Bettina Angeletti, compró la casa en el country.

En la audiencia con el fiscal, Molina y Cancio aseguraron que era la primera vez que participaban de un préstamo con garantía hipotecaria con la escribana de Adorni, que fue a través de ella que lo conocieron y que el funcionario les pagó 30.000 dólares. Todavía les debe otros US$ 70.000 más los intereses de una operación que debería saldar antes de noviembre, según reconstruyeron fuentes al tanto de la causa.

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De acuerdo a lo que declaró la semana pasada la escribana Nechevenko, el préstamo fue con un interés de 11% anual a pagar en 24 cuotas mensuales. Las acreedoras ratificaron esa declaración.

Además, trascendió que el dinero fue entregado en efectivo. Esta es una diferencia sustancial con la transacción por el departamento del barrio de Caballito, que también involucró una hipoteca privada (de 200.000 dólares), pero en la que no hubo efectivo, según aseguró la escribana Nechevenko.

Antes de la declaración, la profesional le envió un mensaje a Molina para darle ánimo: un emoji de un brazo sacando músculo.El fiscal Pollicita tuvo acceso a ese intercambio porque le preguntó a la mujer si le dejaba ver los chats con personas vinculadas al caso. Así fue como leyó el de la escribana. Además, la fiscalía hizo copia de otras conversaciones en las intervinieron las testigos.

“Se bajó todo y ya está en el expediente”, confirmaron fuentes judiciales.

EL ORIGEN DE LOS FONDOS

Al tomarles testimonio, el fiscal también quiso conocer la situación económica y financiera de Molina y Cancio para determinar el origen de los fondos que ayudaron a concretar la compra de una propiedad de un funcionario público. Algo sobre lo que la escribana Nechevenko no se interiorizó y por lo que podría ser investigada: “No estoy obligada a pedir el origen del dinero”, y además “las conocía (a las prestamistas)”, se excusó la profesional. Hay quienes creen que incumplió con los pasos exigidos para una escribana pública.

Ante Pollicita, las mujeres justificaron el manejo de los fondos y el origen de los mismos como parte de la herencia recibida tras la muerte del marido de Molina (y padre de Cancio), que también fue comisario. Agregaron que son propietarias de inmuebles y que además de lo que perciben mensualmente de la Policía cobran alquileres como ingreso adicional.

En su última declaración jurada, Adorni informó que Molina y Cancio eran acreedoras suyas, pero faltaban los detalles de la deuda que sale a la luz ahora.

El jefe de Gabinete declaró deudas con estas dos mujeres por el 50% de la cifra total del crédito garantizado por la hipoteca de noviembre de 2024. En la presentación correspondiente a ese año consignó una deuda de 43.860.000 pesos con Molina (aclaró que la tomó en dólares) y una de 7.740.000 con Cancio.

Tras la audiencia de ayer, en Comodoro Py no detectaron “nada extraño en esta operación, que es habitual”. Pero el foco sigue apuntando al patrimonio de Adorni para esclarecer si puede justificar con sus ingresos las propiedades que adquirió y los viajes que hizo en el último tiempo.

 

 

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