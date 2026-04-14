Caputo admite una inflación mayor al 3%

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Apuntó por los aumentos a la guerra de Medio Oriente, en especial por el petróleo. Dijo que desde este mes va a empezar a desacelerarse
Un día antes de conocerse el índice oficial, el ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que la inflación de marzo será superior al 3 por ciento, pero aseguró que a partir de este mes se comenzará a desacelerar para llegar posiblemente en agosto a menos del 2 por ciento.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer esta tarde el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del tercer mes del año 2026 y desde el sector privado estiman que el mismo rondaría el 3%, como pasó en enero, y sería el más alto en lo que va del año.
“Hubo un shock con impacto en todo lo que está relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje, transporte, hasta la estacionalidad de la educación (en marzo)”, justificó Caputo en una conversación con el economista Salvador Di Stéfano en la Bolsa de Comercio de Rosario. “Desde abril se viene un proceso de desinflación y crecimiento. Se vienen los mejores meses”, sentenció el ministro.
Los rubros que más aportan a la composición de datos se encuentran las subas de los precios en educación, canasta básica y los combustibles.
Según las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, se estima que el IPC esté en el orden del 3% para el tercer mes del año, creciendo medio punto, considerándose que la inflación núcleo es de 2,9% en relación al mes previo.
A su vez, el informe muestra que para la primavera el IPC descendería, ubicándose por debajo del 2%, por lo que se espera una desaceleración gradual. En este sentido, las estimaciones para los meses venideros se ubican en 2,6% para abril y 2,3% para mayo.
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Y para el periodo junio-julio la inflación está prevista para llegar al 2,0%, mientras que en agosto y septiembre se ubicaría en el 1,8%.
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