Lo básico, 2.2% arriba en abril: alimentos y bebidas lo que más golpea

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El relevamiento de precios en La Plata marcó una pronunciada caída con respecto a marzo, cuando dio 5,4% de suba. La ropa y los productos de higiene y limpieza, estuvieron entre los rubros que impulsan el índice mensual
La dinámica de precios en La Plata mostró un cambio de tendencia significativo durante el mes de abril. Tras un primer trimestre marcado por una aceleración constante, el Índice de Precios Básicos (IPB) registró una variación mensual del 2,2%, lo que representa una sensible disminución de 3,2 puntos porcentuales respecto al dato de marzo, cuando se habría registrado el 5,4%.
Esta desaceleración se explica, fundamentalmente, por la pérdida de vigor de los aumentos extraordinarios en combustibles, transporte y servicios públicos que habían traccionado la canasta el mes anterior. Con este resultado, el acumulado del primer cuatrimestre de 2026 alcanzó un 13,4%, mientras que la variación interanual se posicionó en un 34,3%.
El estudio, elaborado por el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en convenio con la Cámara de Comercio, Industria y Servicios local, destaca un cambio en los factores que explican la inflación platense.
En abril, el rubro de alimentos y bebidas volvió a liderar la incidencia en el índice general, explicando cerca del 40% de la variación total (+0,9 p.p.).
Sin embargo, hacia el interior de este sector se observó un comportamiento heterogéneo: mientras los aceites subieron un 5,1% y los panificados un 3,3%, el precio de la carne, luego de cinco meses de alzas promedio del 5,6%, se mantuvo prácticamente estable, oficiando como el principal ancla para la desaceleración del rubro.
En contraste con la calma de los alimentos, la indumentaria y los productos de higiene y limpieza ganaron una relevancia atípica en la composición del índice mensual.
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El rubro de ropa registró un aumento del 3,5%, impulsado por el cambio de temporada otoño-invierno, tras un semestre de variaciones mínimas.
Por su parte, el sector de higiene y limpieza fue el que más se aceleró, con un salto del 6,5%, traccionado especialmente por productos de higiene personal como champú, jabón de tocador y detergentes, que figuraron entre los artículos con mayores incrementos en las góndolas locales.
La contracara de estos aumentos fue la marcada desaceleración en servicios (+1,7%), y transporte y combustibles (+1,2%).
Estos sectores, que en marzo habían presionado fuertemente el bolsillo de los platenses, redujeron significativamente su aporte al resultado general de abril, permitiendo que el índice local se mantuviera por debajo del umbral del 3%.
No obstante, subrubros específicos como el transporte público y los servicios del hogar mantuvieron una incidencia residual de 0,2 p.p. cada uno en la cifra final.
El Laboratorio de la Facultad de Ciencias Económicas basa su medición en una canasta de 63 productos de primeras marcas, con relevamientos online en tres grandes cadenas de supermercados que operan en La Plata y consultas presenciales en comercios de barrio y prestadores de servicios.
La estructura de ponderación, que define el impacto de cada rubro, se rige por la Encuesta de Gasto de Hogares del INDEC.
Bajo este esquema, alimentos y bebidas representa el 50,6% del peso total de la canasta, seguido por transporte y combustibles (16,1%), servicios (15,4%), indumentaria (12,5%) e higiene y limpieza (5,3%).
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