Inflación de abril 2026 | Consultoras privadas confirman una desaceleración y rondaría el 2,5%

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Las proyecciones privadas de inflación de abril validan el pronóstico de una desaceleración a la zona de 2,5%, luego de despejados los factores estacionales de marzo y por menor presión de los alimentos. El último informe de la consultora LCG marcó que la inflación de alimentos en la última semana de abril fue de 1,3%, con lo cual el promedio de las últimas cuatro semanas ubico el aumento de los bienes básicos en 1,7%.
La medición de Eco Go precisó que durante la cuarta semana del mes los precios de los alimentos consumidos dentro del hogar registraron una suba de 0,5%, con lo cual para el mes se proyecta en 2,1% para abril. “Con todas las categorías relevadas la inflación general se proyecta en torno al 2,5% mensual”, señaló Eco Go.
El informe agregó que “los productos para el hogar se aceleraron al 0,5% (luego de dos semanas al 0,3%), mientras que los alimentos fuera del hogar registraron una variación del 1,4% semanal, rompiendo la tendencia que venían registrando. A este comportamiento se le suma el impacto en combustibles, que marcaron un incremento del 10,4%”.
Por su parte, el economista Lorenzo Sigaut Gravigna de Equilibria reveló que la proyección de la consultora es de 2,5% para abril. En los mismos parámetros se pronunció CyT (María Castiglione y Camilio Tiscornia). En tanto, el trabajo de Orlando Ferreres arrojó una proyección de 2,6% mensual y 30,7% interanual.
Además de la dinámica de los alimentos existen otros elementos han contribuido a mantener los precios en la zona del 2,5%, entre ellos los combustibles, a partir del compromiso de las petroleras de no aumentar el valor de los combustibles.
Por su parte, Analytica registró durante la cuarta semana de abril “una variación semanal del 0,9% en los precios de alimentos y bebidas comercializados en cadenas de supermercados en todo el país” y, de esta forma, “el promedio de cuatro semanas es de 1,3%”. “Para el nivel general de precios proyectamos una suba mensual del 2,8% durante abril”, agregaron.
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