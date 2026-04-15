Un motociclista sufrió múltiples fracturas tras un brutal choque en Ensenada

Durante la jornada de este miércoles, se registró un fuerte siniestro vial en el cruce de las calles Cestino y Perón. El impacto involucró a una moto y un auto, y dejó como saldo a un conductor con heridas de gravedad.

Debido a la violencia de la colisión, el hombre terminó sobre el techo del vehículo. Posteriormente, el motociclista recibió asistencia médica en el lugar y fue derivado de inmediato a un centro de salud de la zona.

Una vez en el hospital, los profesionales confirmaron que el paciente padece múltiples fracturas en diversas partes del cuerpo. El estado de salud del afectado es seguido de cerca por los especialistas y permanece bajo observación.

Por otro lado, la secuencia completa del hecho quedó captada por las cámaras de seguridad del centro de monitoreo municipal, un material que será fundamental para las tareas periciales. El personal policial trabajó en el sitio del incidente para realizar las diligencias de rigor y determinar las causas que desencadenaron el choque.