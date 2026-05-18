Investigan la aparición del cuerpo de un hombre entre los montículos de basura del Ceamse de Ensenada
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En base a las primeras informaciones, la víctima fue trasladada por un camión de residuos y presentaba signos de violencia
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Las autoridades judiciales y policiales de la Región intentan esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de un hombre en los últimos días. El cuerpo apareció el pasado viernes 15 de mayo en el predio donde funciona la planta de tratamiento de residuos de la empresa Ceamse en Ensenada.
Según se pudo conocer, un operario se encontró con un macabro escenario en el área de tratamiento de desechos mientras operaba una máquina pesada cuando divisó restos humanos entre las bolsas de basura acumuladas. De inmediato, una ambulancia de emergencias concurrió al lugar y los profesionales médicos constataron el deceso.
En un principio, el caso se registró bajo la condición de NN, con una estimación de edad de entre 30 y 40 años. Sin embargo, los peritos revisaron las prendas de la víctima y hallaron una fotocopia de su DNI en uno de los bolsillos del pantalón. Gracias a este elemento, la policía identificó al fallecido, quien tenía domicilio fijado en la zona de 80 y 122.
Los exámenes preliminares que realizó la médica de la morgue revelaron la presencia de diversos traumatismos en el rostro, además de escoriaciones y hematomas en distintas partes del cadáver. De acuerdo con las primeras estimaciones forenses, el fallecimiento se produjo entre 8 y 12 horas antes del momento en que el operario lo divisó en la planta. La resolución definitiva sobre el motivo del deceso quedará sujeta a los resultados de la operación de autopsia.
Por las características del predio y el circuito de recolección, los investigadores concluyeron que el cuerpo llegó a Ensenada en el interior de uno de los camiones compactadores que provienen del casco urbano de La Plata.
En base al relato de un allegado a la causa, trascendió una hipótesis sobre la vulnerabilidad de la víctima. Se trataría de una persona en situación de calle con permanencia habitual en la zona de Plaza Olazábal, en el cruce de las avenidas 7 y 38. En ese sentido, también resta determinar si dormía dentro de un contenedor o si algún tercero lo arrojó al camión, un dato llamativo como para que los recolectores no percibieran su presencia al momento de cargar el depósito.
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La Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de La Plata, bajo la dirección del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, coordina las actuaciones del caso, el cual posee una carátula preventiva de "Averiguación de causales de muerte".
En paralelo, el personal de la Sub DDI Ensenada y los peritos de la Policía Científica trabajaron en la escena con el fin de preservar las pruebas materiales que permitan reconstruir las últimas horas de la víctima.
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