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Policiales

Un sodero perdió el control del camión y se estrelló contra un poste en Ensenada

23 de Marzo de 2026 | 21:30

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En las últimas horas, un camión protagonizó un insólito accidente en Ensenada luego de estrellarse contra un poste de tendido eléctrico. El incidente vial ocurrió en las calles Contarelli entre Maipú y Ayacucho, cuando por causas que se encuentran bajo análisis, el conductor perdió el control del vehículo y colisionó fuertemente. 

El episodio fue registrado por una cámara de seguridad, que da cuenta como el camión repleto de bidones y sodas arrancó su marcha y comenzó a circular en "zig zag" ante la presencia de varios peatones en la cuadra. De milagro, ninguno de los transeúntes que circulaban por esa calle en esos instantes se vieron afectados en el choque. 

 

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