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La Ciudad

Alicia, Angel y una historia de amor que nació en La Plata y cumplió 60 años

El matrimonio platense se casó en 1966 y celebró sus Bodas de Diamante junto a la familia que fortaleció sus raíces en nuestra ciudad

15 de Abril de 2026 | 18:36

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Hay historias que no solo resisten el paso del tiempo, sino que lo trascienden. La de Alicia Ester Paoli (86) y Ángel Catala (88) es una de ellas. Oriundos de Rodeo, provincia de San Juan, pero platenses por elección, celebraron sus Bodas de Diamante en La Plata, la ciudad donde construyeron su vida, su familia y un amor que ya lleva seis décadas.

Se casaron en 1966, aunque su historia comenzó mucho antes. Eran vecinos en su pueblo natal y, siendo muy jóvenes, decidieron emprender un camino juntos que los trajo a La Plata, donde echaron raíces definitivas. Desde entonces, atravesaron todo tipo de momentos: desde grandes alegrías familiares hasta situaciones difíciles, como las inundaciones que marcaron a la ciudad y otros hechos históricos que los tuvieron como testigos.

Ángel desarrolló una extensa y destacada carrera en el ámbito académico y científico. Se formó en la Universidad Nacional de La Plata, donde fue profesor titular de bioquímica durante tres décadas, y también se desempeñó como investigador del CONICET.

“Estoy jubilado, pero fui profesor titular de bioquímica en la UNLP durante 30 años, he formado becarios, tesistas y publicado libros y trabajos científicos. Ahora estoy contratado ad honorem por el CONICET hasta el 2027. Yo desde que me recibí trabajo en lípidos, en movimientos lipídicos y ácidos grasos esenciales. Alicia es la responsable de todo lo que he hecho”, expresó Ángel, reconociendo el rol clave de su compañera a lo largo de su carrera.

Alicia, por su parte, construyó su vida desde otro lugar, pero no menos importante. “Yo fui ama de casa, mamá y abuela, es una rutina de años. Estoy muy feliz con todo lo que logramos juntos, por el bienestar de toda la familia. Hay que ser muy flexible a veces con las ideas de cada uno. Nosotros somos platenses por adopción porque nacimos en un pueblito de San Juan, se llama Rodeo. Yo vine muy joven, nos conocemos hace mucho tiempo, éramos vecinos. No se aguanta, se vive, es una adaptación del uno al otro”, contó con emoción.

A lo largo de los años, la pareja también vivió experiencias que ampliaron sus horizontes. Una de ellas fue cuando Ángel obtuvo una beca en el exterior: “Yo estuve becado en Estados Unidos y me acompañó mi señora y mis hijos por dos años. Teníamos nieve en invierno y nuestros hijos la pasaron bien esos años. Lo primero que hago cuando entro todos los días en EL DÍA es mirar cómo va a estar el tiempo”, recordó entre sonrisas, mezclando anécdotas familiares con hábitos que aún conserva.

Con hijos, nietos y una historia cargada de vivencias, Alicia y Ángel celebraron sus 60 años de casados rodeados de afectos, en la ciudad que los vio crecer como familia. Su recorrido no solo es un testimonio de amor, sino también de compromiso y compañerismo.

Al ser consultados sobre qué consejo le darían a las nuevas generaciones, no dudaron en dejar un mensaje claro: “Uno debe aprender a convivir en las buenas y en las malas, eso se llama adaptación. Buenas hay muchas, pero malas hay todos los días, donde hay que sortearlas, y hacerlo en pareja es mucho más fácil”.

Así, entre recuerdos, aprendizajes y afecto, la historia de Alicia y Ángel se convierte en un ejemplo vivo de que el amor, cuando se construye día a día, puede durar toda la vida.

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