Explosión en una escuela de City Bell: el comunicado de las autoridades para las familias

Un grave incidente sacudió la tranquilidad del Colegio San Blas este martes, cuando una botella plástica con sustancias químicas estalló en plena clase y obligó a la evacuación total del establecimiento. Tras el hecho, que generó irritación en las mucosas de varios alumnos y la intervención de la Policía Ecológica, las autoridades de la institución emitieron un extenso comunicado para informar a la comunidad sobre los pasos seguidos y el estado de salud de los afectados.

El comunicado oficial de la escuela

A través de una circular enviada a las familias este miércoles, el Centro Educativo Parroquial del Inmaculado Corazón de María detalló lo sucedido:

“Mientras se desarrollaba la clase de música, en un salón compartido con el nivel secundario durante la mañana, estando presentes los alumnos/as de 4to A siendo cerca de las 15:40 ocurre el estallido de una botella de plástico que se encontraba oculta sobre el armario de la biblioteca. Con la asistencia de las auxiliares y equipo directivo se realizó una evacuación, en primera instancia, de los alumnos/as del salón afectado e inmediatamente del resto de los niños/as de la primaria hacia el espacio del patio abierto y tinglado. El equipo de conducción dio aviso e intervención a los servicios de UDEC, La Policía y Bomberos para dar asistencia técnica y profesional en el marco de la situación de emergencia.

Concurrieron dos equipos de UDEC de forma rápida y asistieron a quienes manifestaron algún síntoma de salud, tanto menores como adultos. Los médicos revisaron a los pacientes y según manifestaron, los mismos no presentaban cuadros objetivables de gravedad. Indicaron a las familias afectadas las pautas a seguir y que ante la persistencia de síntomas se recomendaba realizar una consulta en un establecimiento asistencial. La Dra. Ma. Laura Carmona, quien estaba a cargo del equipo médico de UDEC sugiere a la Rep. Legal que se suspendan las actividades por 24 hs hasta tanto se pueda descontaminar el ambiente afectado según las indicaciones que diera la policía ecológica. El equipo de conducción habiéndose comunicado con todas las familias organiza y realiza el retiro anticipado de los alumnos/as. El policía primero, y luego los bomberos, recabaron información a los testigos de lo sucedido y el equipo directivo brindó los datos solicitados. También ponen en conocimiento de la situación a los Inspectores de los niveles primario y secundario.

Los bomberos comunican a la Rep. Legal y directivos presentes la concurrencia del equipo de la Policía ecológica. Siendo cerca de las 19:30 hs se presenta el equipo profesional e ingresan al sector afectado, toman muestras y retiran los restos de la botella. Indican procedimiento de limpieza con agua en pisos y paredes junto con la realización de ventilación por espacio de varias horas. Se les consulta si luego las instalaciones podrán estar en condiciones de uso por parte de los alumnos a lo que refieren que luego de realizar lo indicado podrán ser usadas las instalaciones. El día de hoy, el personal de maestranza limpió pisos y paredes conforme las indicaciones recibidas, por lo que primaria y secundaria podrán retomar sus actividades normalmente este jueves 16/4.

Durante la jornada transcurrida en el día de la fecha, los docentes de ambos niveles concurrieron al Campo de Deportes para trabajar sobre futuras intervenciones pedagógicas con los equipos de conducción. Lo actuado por personal médico, bomberos, policía ecológica, personal auxiliar, docente y equipos de conducción logró dar respuesta a lo acaecido. Este lamentable incidente nos convoca a analizar los hechos previos al evento conforme a los Acuerdos Institucionales de Convivencia vigentes en el nivel secundario y el contrato educativo a fin de tomar las resoluciones pertinentes. Apelamos a la reflexión comunitaria condenando cualquier práctica que pueda ocasionar un daño. Trabajaremos de forma conjunta como escuela y participando a cada familia para generar espacios de reflexión y tareas restaurativas en torno a la concientización de lo que implican las acciones y los daños y perjuicios sociales que puedan acarrear. Ya hemos comenzado con un proceso de investigación para aclarar lo sucedido”.

Una botella, polvo blanco y explosión

El incidente se produjo alrededor de las 15:00 horas en el edificio ubicado en 474 entre 14 B y 14 C, cuando alumnos de sexto año habrían ocultado un recipiente plástico sobre un gabinete metálico. Según la reconstrucción de los hechos, la mezcla de sustancias en el interior del envase generó una acumulación de gases y presión que derivó en la explosión horas más tarde, mientras niños de cuarto grado de primaria se encontraban en el aula utilizando el espacio.

Fuentes policiales vinculan lo ocurrido con un "desafío viral" de redes sociales, descartando la versión inicial de un experimento académico fallido. La explosión liberó un polvo blanco y humo que causó irritación de garganta y ojos entre los presentes, lo que motivó que la directora del establecimiento radicara una denuncia penal por "averiguación de ilícito", la cual quedó bajo la órbita de la UFIJ N° 7 de La Plata.

Durante la tarde del miércoles, mientras las clases permanecían suspendidas, el equipo docente trabajó en el Campo de Deportes para diseñar intervenciones pedagógicas y restaurativas. El objetivo es concientizar a los estudiantes sobre los riesgos y perjuicios sociales que conllevan este tipo de acciones, en el marco de los Acuerdos Institucionales de Convivencia vigentes.