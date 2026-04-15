VIDEO.- ¿Experimento o broma que terminó mal? Qué se sabe de la explosión que dejó heridos y sin clases a un colegio
VIDEO.- ¿Experimento o broma que terminó mal? Qué se sabe de la explosión que dejó heridos y sin clases a un colegio
La inflación y una mala noticia para una meta de la gestión Milei
Guillermo Francos habló de la situación de Manuel Adorni: “Falló en las explicaciones"
Se largó con todo en La Plata, que está bajo alerta amarillo por fuertes lluvias: cuándo para
Horror en Arquitectura: internaron a la mamá de la bebé fallecida en La Plata
Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes
Jacuzzigate: el romance de una periodista con un entrenador que generó un escándalo ya que ambos están casados
WOW Publicidad: cómo planificar campañas que realmente se ven
Sigue la campaña solidaria por el nene de La Plata que quedó cuadripléjico tras un grave accidente
El conmocionante caso de dos mujeres que fueron intercambiadas de familia al nacer y se enteraron 40 años después
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Gran Hermano: quién es Fabio Agostini, el participante de intercambio que ingresó desde la Casa de los Famosos
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Grieta en la Anexa por los paros: los que van a la Justicia vs los que apoyan a los docentes
Reunión y solo promesas: los micros de La Plata siguen con baja frecuencia y crece la bronca de los pasajeros
"Mañana tiroteo": la preocupante pintada que apareció en un colegio de Quilmes
La Provincia giró más de 13 mil millones de pesos a los municipios: La Plata recibió uno de los montos más altos
En Los Hornos, actividades físicas y deportes: gratis para todas las edades
Más reclamos por congelamiento y deudas de honorarios médicos
Quiénes son “los novios de Felipe”: las fuertes revelaciones del libro que agita a España
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy miércoles 15 de abril 2026
Los números de la suerte del miércoles 15 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
Denuncian una oscura trama de drogas, abuso y robo en El Bosque de La Plata
Investigan un parto domiciliario en La Plata que terminó en tragedia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Martín Cabrera
mcabrera@eldia.com
7
El volante fue, nuevamente, el mejor jugador de Estudiantes porque supo correr la cancha, le dio intensidad al juego y llegó siempre al área rival. Solo le faltó el gol para coronar una noche perfecta, Está en un gran momento y lo demostró en la Copa Libertadores. Dejó la cancha a falta de 10 minutos, los peores de su equipo en la sufrida victoria en UNO.
LE PUEDE INTERESAR
Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Boca
5
El colombiano fue clave en el Estudiantes campeón 2025 pero en esta temporada no consigue recuperar ese nivel. Por momentos egoís y otras veces sin precisión a la hora de rematar al gol.
6
El árbitro del partido fue aplicando el reglamento por momentos y a veces dejó pasar faltas para que no le reglamen. Bien expulsado Colitto por dos faltas de amarilla. Aprobó sin arriesgarse.
------------------------------
Fernando Muslera (6)
Sin culpa en el gol. Antes había salvado al equipo de un intento desde mitad de cancha. No tuvo casi nada de trabajo en toda la noche.
Eric Meza (5)
Correcto partido del lateral que no tuvo problemas en la marca y fue criterioso al pasar al ataque.
Leandro González pirez (5)
Un primer tiempo muy flojo. No llegó bien al cruce de Colitto en el gol y entregó mal varias pelotas. No estuvo tan concentrado. Error infantil en el final.
Tomás Palacios (5)
Otro jugador que por momentos subestimó el partido en el primer tiempo. Mejor en el complemento.
Gastón Benedetti (5)
Sigue sin mostrar el nivel que tuvo antes. Está como con falta de confianza o con menos poderío físico. No sacó ventaja por la izquierda.
Ezequiel Piovi (5)
Perdió la marca de Colitto y no tuvo el buen pase de otros partidos. Además fue amonestado.
Mikel Amondarain (7)
De lo mejor de Estudiantes, por despliegue, ubicación, corte y distribución. Un momento enorme del volante albirrojo que hizo jugar al equipo.
Facundo Farías (6)
Corrió mucho en el primer tiempo, presionando en la salida de Cusco. Tuvo su premio en el primer gol del equipo. De mayor a menor, pero mostró que va por la recuperación.
Tiago Palacios (7)
Le dio a Estudiantes la tranquilidad que necesitaba al anotar el 2-1 a poco de iniciado el complemento. Fue el jugador que más llevó la pelota, no siempre con claridad, pero el que intentó siempre.
Edwuin Cetré (5)
Era el encargado de romper la defensa por la banda izquierda pero jugó para su propio ego y nunca pensó en el equipo. Además definió mal las chances que tuvo.
Guido Carrillo (5)
Un partido inexpresivo del delantero, que tuvo un par de pelotas para su cabeza pero definió débil. Muy marcado y con poco movimiento. Le faltó compañía dentro del área.
Gabriel Neves (6)
Entró con dinámica y un remate que se estrelló en el poste izquierdo.
Alexis Castro (5)
Reemplazó a Farías pero jugó más retrasado.
Brian Aguirre (5)
No hizo más que Cetré por la izquierda.
Adolfo Gaich (5)
Jugó los últimos 20 minutos y no generó nada.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí