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Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes
Martín Cabrera

Martín Cabrera
mcabrera@eldia.com

15 de Abril de 2026 | 03:02
Edición impresa

7

MIKEL AMONDARAIN

El volante fue, nuevamente, el mejor jugador de Estudiantes porque supo correr la cancha, le dio intensidad al juego y llegó siempre al área rival. Solo le faltó el gol para coronar una noche perfecta, Está en un gran momento y lo demostró en la Copa Libertadores. Dejó la cancha a falta de 10 minutos, los peores de su equipo en la sufrida victoria en UNO.

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5

CETRÉ NO PUEDE RECUPERAR SU NIVEL EN ESTE 2026

El colombiano fue clave en el Estudiantes campeón 2025 pero en esta temporada no consigue recuperar ese nivel. Por momentos egoís y otras veces sin precisión a la hora de rematar al gol.

 

6

EL CHILENO CABERO JUGÓ PARA NO QUEDAR MAL CON NADIE

El árbitro del partido fue aplicando el reglamento por momentos y a veces dejó pasar faltas para que no le reglamen. Bien expulsado Colitto por dos faltas de amarilla. Aprobó sin arriesgarse.

 

------------------------------

 

Fernando Muslera (6)
Sin culpa en el gol. Antes había salvado al equipo de un intento desde mitad de cancha. No tuvo casi nada de trabajo en toda la noche.

Eric Meza (5)
Correcto partido del lateral que no tuvo problemas en la marca y fue criterioso al pasar al ataque.

Leandro González pirez (5)
Un primer tiempo muy flojo. No llegó bien al cruce de Colitto en el gol y entregó mal varias pelotas. No estuvo tan concentrado. Error infantil en el final.

Tomás Palacios (5)
Otro jugador que por momentos subestimó el partido en el primer tiempo. Mejor en el complemento.

Gastón Benedetti (5)
Sigue sin mostrar el nivel que tuvo antes. Está como con falta de confianza o con menos poderío físico. No sacó ventaja por la izquierda.

Ezequiel Piovi (5)
Perdió la marca de Colitto y no tuvo el buen pase de otros partidos. Además fue amonestado.

Mikel Amondarain (7)
De lo mejor de Estudiantes, por despliegue, ubicación, corte y distribución. Un momento enorme del volante albirrojo que hizo jugar al equipo.

Facundo Farías (6)
Corrió mucho en el primer tiempo, presionando en la salida de Cusco. Tuvo su premio en el primer gol del equipo. De mayor a menor, pero mostró que va por la recuperación.

Tiago Palacios (7)
Le dio a Estudiantes la tranquilidad que necesitaba al anotar el 2-1 a poco de iniciado el complemento. Fue el jugador que más llevó la pelota, no siempre con claridad, pero el que intentó siempre.

Edwuin Cetré (5)
Era el encargado de romper la defensa por la banda izquierda pero jugó para su propio ego y nunca pensó en el equipo. Además definió mal las chances que tuvo.

Guido Carrillo (5)
Un partido inexpresivo del delantero, que tuvo un par de pelotas para su cabeza pero definió débil. Muy marcado y con poco movimiento. Le faltó compañía dentro del área.

INGRESARON

Gabriel Neves (6)
Entró con dinámica y un remate que se estrelló en el poste izquierdo.

Alexis Castro (5)
Reemplazó a Farías pero jugó más retrasado.

Brian Aguirre (5)
No hizo más que Cetré por la izquierda.

Adolfo Gaich (5)
Jugó los últimos 20 minutos y no generó nada.

 

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