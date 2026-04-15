Estudiantes vs Cusco | Un ajustado triunfo en UNO para sumar en la Copa Libertadores

El golazo de Tiago Palacios le dio a Estudiantes la segunda ventaja en la noche de Copa en UNO / AFP

Ganó Estudiantes en el partido que todos creían que iba a ganar fácil en esta zona A de la Copa Libertadores. Fue 2-1 a Cusco FC, que demostró ser mucho menos en jerarquía pero que en el final asustó demasiado. No jugó bien el equipo de Alexander Medina, que tuvo desatenciones, poca precisión y una llamativa displicencia. Sufrió demasiado para anotarse tres puntos y ser único líder.

Como era de esperar Estudiantes salió a buscar el gol que abra el partido. Presionó a la salida de un rival flojísimo que no buscó ni siquiera enfriar el partido. Hizo lo que pudo y si no quedó en desventaja en los primeros minutos fue porque el local falló sistemáticamente en el pase final, en el remate al arco o por virtudes de su arquero Pedro Díaz, que estuvo bien.

Estudiantes hizo todo menos el gol. Controló la pelota, la recuperó rápido cuando la tuvo Cusco y buscó por el centro, por las bandas y con remates de media distancia. También de pelota parada. Pero no estuvo preciso a la hora de “los bifes”. Y lo que la primera y segunda situación era un “ya vendrá” empezó a mostrarse cuesta arriba conforme pasaban los minutos.

Carrillo de cabeza, Cetré sorprendiendo por izquierda, Piovi desde afuera del área, Farías exigiendo... Tuvo posibilidades el Pincha de marcar el gol con un esquema agresivo, poblando el medio con un 4-1-4-1 y por momentos hasta poblando el área rival de camisetas rojas y blancas.

Lo curioso fue que el gol llegó segundos después de que Cusco tuviera una chance clara desde la mitad de cancha que salvó Muslera en dos tiempos. A la salida González Pirez tiró un centro a las manos del arquero rival, pero en el camino se interpuso el central y la pelota quedó suelta para que Facundo Farías marque el gol, el segudo desde que está en el Pincha. Iban 27 minutos y parecía ser el principio del fin.

Pero la defensa se durmió de manera imperdonable y el extremo Lucas Colitto se metió al área con gambeta y poca marca al área ante la floja respuesta de González Pirez y la pérdida de Piovi en su marca para definir al palo derecho de Muslera. Verdaderamente fue un baldazo de agua fría que llenó de dudas a un Estudiantes que pese a su superioridad individual no podía seguir subestimando la situación. El primer tiempo cerró 1-1 y las sensaciones no fueron buenas en el local que debió irse al descanso más holgado.

Para suerte de Estudiantes a los 2 minutos Tiago Palacios clavó al palo derecho de Díaz una pelota suelta con un zurdazo implacable lleno de calidad. Él mismo había recuperado la pelota y ras el pase de Farías sacó un remate letal para el 2-1. Ahora sí parecía que el partido se encaminaba para el lado albirrojo, y mucho más cuando Colitto se fue expulsado por doble amarilla a falta de 25 minutos.

Pero Estudiantes no tuvo decisión ni firmeza para definir el partido. Los cambios no mejoraron al equipo sino todo lo contrario. El rival no se animó y menos con 10 hombres, por eso no pasó nada hasta el final, cuando ahí sí Cusco tiró todo lo que pudo al área y realmente asustó. Casi se lleva un premio que no merecía.

Tras cuatro minutos de adición Estudiantes se desahogó con una victoria como local, una más en su largo historial, para ser único puntero de la zona A y animarse con soñar de clasificarse. Pero no fue bueno lo mostrado, con demasiadas desatenciones y momentos de estar ausente en los duelos individuales. No se sabrá nunca si subestimó el partido o simplemente tuvo una noche gris. Ganó pero no mucho más este Estudiantes que ahora tiene dos semanas para el gran duelo de la fase de grupos ante Flamengo. Lo mejor es que será con cuatro puntos en dos fechas.