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Deportes |ESTUDIANTES Y SU ALTO PORCENTAJE DE VICTORIAS JUGANDO COMO LOCAL POR LA COPA

El Pincha y una fortaleza casi inexpugnable en UNO

El conjunto albirrojo ostenta un número de victorias sorprendente jugando en casa en la competencia que más disfruta disputar

El Pincha y una fortaleza casi inexpugnable en UNO

González Pirez ganó en lo alto y cabeceó por encima del travesaño / AP

15 de Abril de 2026 | 03:17
Edición impresa

A lo largo de su historia disputando la Copa Libertadores, el torneo más prestigioso que tiene el fútbol sudamericano, Estudiantes es uno de los clubes con mayor y mejor porcentaje de efectividad en cuanto a la cantidad de puntos logrados en condición de local.

El Pincha, además a hecho de local no sólo en el estadio Jorge Luis Hirschi, sino que también fue anfitrión en Quilmes y en el estadio Único.

Para remontarse a la primera victoria albirroja como dueño de casa, hay que irse a 1968, cuando se enfrentó con Deportivo Cali en su debut absoluto en un certamen que le daría muchas alegrías a lo largo de su historia. Esa noche, derrotó a los cafeteros 3-0.

De hecho, hubo que esperar a la Copa Libertadores de 1971 para que el conjunto que en ese momento era el vigente campeón, cayera 1-0 ante Barcelona, en lo que al día de hoy recuerdan en Ecuador como la “hazaña de La Plata”. Tras esa sorpresiva caída, pasaron 12 partidos disputados para que Estudiantes volviera a caer en su fortaleza, a lo largo de esa racha de 12 choques sin perder, hubo 8 victorias y cuatro empates, hasta que en 1984 perdió, en este caso con Olimpia 1-0.

 

El Pincha ganó 59 partidos de 79 que disputó como local por la Copa Libertadores

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Las siguientes derrotas fueron ante Cruzeiro por 3-0, 1-0 ante Atlético Nacional y Barcelona 2-0, todas en el estadio Único. Luego, en Quilmes perdió ante Santos 1-0 en 2018.

Las otras, fueron en 1 y 57 ante Paranaense, Huachipato, Gremio, U de Chile y Flamengo por penales.

El resto son todas victorias o empates para el Pincha, que ostenta una racha de 59 triunfos, 9 empates y 11 derrotas sobre 79 choques disputados. El León ha construido una verdadera fortaleza alrededor de su localía copera.

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