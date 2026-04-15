Horror en Arquitectura: internaron a la mamá de la bebé fallecida

La causa de la bebé de casi tres meses que fue encontrada sin vida en un obrador de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP, no deja de provocar conmoción en la Ciudad. Su madre, la principal acusada del hecho, estaba retenida a disposición del juez federal Alejo Ramos Padilla, quien, tras recibir el reconocimiento médico legal, dispuso su inmediata internación en el Área de Salud Mental del Hospital San Martín bajo custodia policial. Acto seguido, se declaró incompetente para intervenir en estos actuados, ya que previamente existió una denuncia de paradero, que ingresó por turno en la órbita de la fiscal provincial, Virginia Bravo.

De acuerdo a calificadas fuentes del caso, el profesional que la examinó en esa instancia determinó que la imputada se encontraba “inquieta, bajo un trastorno de la atención, con alucinaciones auditivas y olfativas, ideación delirante de daño, indiferente respecto a la situación de su hija, sin conciencia de situación ni de enfermedad”.

Por eso, para prevenir riesgos, se consideró la existencia de un claro criterio de internación no voluntaria, que encontró correlato en la disposición final de Ramos Padilla.

El magistrado federal también motorizó un allanamiento en la casa de la sospechosa, donde se incautaron celulares y fármacos, y la suspensión de la indagatoria hasta tanto se compruebe si Camila De Viggiano Rojas, de 32 años, nacionalidad chilena, está en condiciones de asistir a ese acto procesal.

Precisamente, para determinar su capacidad de estar en juicio, se aguardará el resultado de todos los informes psicológicos y psiquiátricos, entre otras medidas, que ya se encuentran en curso.

Según un portavoz, la bebé fallecida, Mía Rosario Carbajal González, apareció sin vida arriba de una mesa donde los trabajadores que participan de la obra en la facultad de Arquitectura acostumbran a comer o tomar mate.

Siempre en base a los informantes, lucía un supuesto hematoma en el rostro, aunque se sabe que las autoridades aguardan el informe forense para despejar dudas. Por ahora manejan un dato preliminar, que descartaría traumatismos y habla de una insuficiencia cardíaca.

En ese contexto, al margen de no saberse a ciencia cierta si De Viggiano Rojas es imputable o inimputable, con un cuadro de esquizofrenia de base, tampoco se tiene certeza de las causales que provocaron el deceso. Por eso la importancia que tiene ahora el trabajo de los legistas.

Por el momento, la causa se caratuló como “averiguación de delito”, en la que se abrió el interrogante de qué órgano judicial será el encargado de continuarla.

Dijo el juez Ramos Padilla en su fallo: “Habiéndose adoptado las diligencias probatorias más urgentes, que tuvieron como principal objetivo evitar la pérdida de evidencias y de los elementos de convicción que pudieran resultar conducentes para el descubrimiento de la verdad y para alcanzarlas demás finalidades del proceso, llegado el momento de analizar la competencia material para continuar entendiendo en la presente investigación, adelanto aquí que corresponde declarar la incompetencia de este fuero federal”.

“Ello pues, en el contexto fáctico en que habrían acaecido los hechos, debe descartarse la afectación de algún interés del Estado Nacional”, concluyó.