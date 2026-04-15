Investigan un parto domiciliario que terminó en tragedia

En medio del horror de la muerte de Mía Rosario (ver aparte), la Justicia platense interviene en otra causa para determinar qué pasó en un parto domiciliario, donde una bebé tuvo que ser derivada sin signos vitales al hospital San Martín y después, una vez que lograron reanimarla, a un centro asistencial de la ciudad de Lanús, donde finalmente falleció a causa de un aparente cuadro de hipoxia.

Al parecer, no se trató de una emergencia, sino de una decisión familiar de que el alumbramiento se concrete en el interior del domicilio, en consonancia con una nueva corriente naturista.

Quienes habrían asistido a la parturienta son ahora mirados de reojo por los investigadores, que ya requirieron la autopsia para certificar las razones del deceso y, eventualmente, deslindar responsabilidades penales.

El expediente tramita ante la UFI 16, en medio de una gran conmoción por lo ocurrido y sus terribles consecuencias.