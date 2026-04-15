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Reunión y solo promesas: otro día con pocos micros en la Región

Tras encuentros con Nación y Provincia, las empresas confirmaron que el servicio continuará con recortes de alrededor del 10 por ciento. Aunque se anunciaron fondos y medidas, no hay precisiones sobre su normalización

Reunión y solo promesas: otro día con pocos micros en la Región

Los usuarios continúan padeciendo largas esperas en las paradas y unidades desbordadas / Demian Alday

15 de Abril de 2026 | 05:03
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Tras las reuniones que las cámaras empresariales del transporte mantuvieron con autoridades nacionales y provinciales, y pese al acuerdo por el pago de la deuda en subsidios y al análisis del impacto del aumento del gasoil, desde el sector confirmaron a este diario que el servicio continuará como hasta ahora, con recortes en las frecuencias de alrededor del 10 por ciento, “en algunos casos más, en otros menos”, según se indicó, sin una fecha definida para la normalización.

En el encuentro que el Gobierno Nacional mantuvo ayer con representantes de las empresas de transporte automotor de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se acordó el envío de recursos durante esta semana para cancelar deudas y avanzar en la regularización del servicio de colectivos.

La Secretaría de Transporte presentó “un plan de acción orientado a establecer lineamientos concretos para avanzar, en el corto plazo, en la reorganización del sistema. Durante la reunión se analizaron distintas variables técnicas y económicas, con el propósito de mejorar el funcionamiento general del sistema y garantizar un nivel de servicio acorde a la demanda de los usuarios”, se indicó en el comunicado de la cartera nacional.

Además, se presentaron propuestas orientadas a “reducir costos operativos y optimizar el sistema”, y se impulsó el desarrollo de “herramientas que transparenten y mejoren los recorridos según la demanda real de los usuarios”.

sin fecha: la plata y los micros

Sin embargo, no se precisaron fechas concretas ni para la transferencia ni para el restablecimiento de las frecuencias, que desde la semana pasada registran un recorte.

En tanto, al inicio de semana, la Provincia recibió a representantes de las cámaras del sector -Ceap, Cetuba, Ceutupba y Ctpba- con el objeto de trabajar en medidas estructurales que permitan, a mediano y largo plazo, dar una solución a la crisis.

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En el encuentro se acordó que el subsidio de abril se abonará de forma anticipada y con un incremento del 64 por ciento, con el objetivo de mitigar el impacto del aumento del combustible. Pese a ello, “si la Nación no cumple sus obligaciones, el esfuerzo de la Provincia no alcanza”, advirtió el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci.

“La Provincia mantiene un reclamo desde hace dos años y medio por los fondos que Nación adeuda. Si esos recursos se transfirieran, se podrían aliviar muchos problemas, entre ellos el transporte”, señaló el funcionario, quien agregó: “Estamos trabajando para sostener al sector”.

En este caso, tampoco trascendieron definiciones sobre el restablecimiento de las frecuencias, que mantiene en vilo a los pasajeros.

Daniel De Ingenis, titular de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba), le dijo a este diario que los servicios continuarán con frecuencias reducidas, incluso en la Región.

“Hay empresas que continúan con la racionalización del servicio para resguardar, de alguna manera, sus recursos. No todas están en la misma situación, pero buscan sostener sus ingresos y extenderlos lo máximo posible hasta que se encuentre una solución de fondo”, señaló.

Además, sostuvo que “hay voluntad, diálogo, mesas técnicas y trabajo conjunto para encontrar la mejor salida, en un contexto en el que tanto el transporte como la Provincia y la Nación atraviesan dificultades económicas”.

“En ese marco, se registra una reducción del servicio de alrededor del 10 por ciento, en algunos casos más, en otros menos, como un mecanismo defensivo de las empresas para administrar sus recursos mientras se avanza en una solución a esta problemática”, agregó.

No obstante, en medio de las negociaciones, los usuarios en la Región continúan denunciando las dificultades que implica utilizar el transporte público para ir a trabajar o estudiar.

Luciana Bártoli, titular de la Defensoría Ciudadana de La Plata, sostuvo que “a nosotros nos siguen llegando reclamos que trasladamos directamente a la Secretaría de Transporte del Municipio”. Así las cosas, indicó que “van a multar a las líneas de colectivos por la semana anterior y lo que va de esta”. En ese marco, agregó: “Les habían asegurado que el servicio se iba a ir normalizando”.

 

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