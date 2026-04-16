La explosión en City Bell fue producto de una broma

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Tras la normalización de sus actividades, el Colegio San Blas de City Bell explicó a las familias que la explosión registrada el día martes se trató de una broma provocada por los alumnos y no de un experimento de clases como había trascendido en un primer momento.
La explosión ocurrió durante la clase de música de 4° grado en un salón que a la mañana lo usa el secundario, detallaron desde la institución y afirmaron que la botella de plástico que generó el problema “se encontraba oculta sobre el armario de la biblioteca”. Asimismo, llamaron a las familias a generar “espacios de reflexión y tareas restaurativas en torno a la concientización” de lo que implican estas acciones.
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