La explosión en City Bell fue producto de una broma

Tras la normalización de sus actividades, el Colegio San Blas de City Bell explicó a las familias que la explosión registrada el día martes se trató de una broma provocada por los alumnos y no de un experimento de clases como había trascendido en un primer momento.

La explosión ocurrió durante la clase de música de 4° grado en un salón que a la mañana lo usa el secundario, detallaron desde la institución y afirmaron que la botella de plástico que generó el problema “se encontraba oculta sobre el armario de la biblioteca”. Asimismo, llamaron a las familias a generar “espacios de reflexión y tareas restaurativas en torno a la concientización” de lo que implican estas acciones.