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Crimen en City Bell: detuvieron a dos adolescentes e identificaron a la víctima del cuchillazo mortal

Crimen en City Bell: detuvieron a dos adolescentes e identificaron a la víctima del cuchillazo mortal
17 de Abril de 2026 | 14:00

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Un brutal homicidio conmociona a un sector de City Bell. Se trata del hombre que murió a puñaladas en el Barrio Savoia y que, tal como informó EL DIA, hay dos adolescentes acusados, que fueron detenidos en las últimas horas.

La víctima fatal, de 48 años, fue asesinada de un cuchillazo en el pecho tras una pelea con los menores de 15 y 17 años. El crimen ocurrió este viernes en 479 entre 8 y 10, donde el fallecido, identificado como Claudio Gastón González, fue hallado gravemente herido en la vía pública, frente a su vivienda.

Según el reporte policial al que accedió este diario, efectivos acudieron al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre un hombre herido. Al llegar, encontraron a González tendido con una lesión a la altura del pecho y múltiples heridas sangrantes. Minutos después, personal del SAME constató su muerte en el lugar.

Un vecino fue clave para el avance de la investigación. De acuerdo a su testimonio, escuchó pedidos de auxilio y al acercarse a asistir a la víctima, esta alcanzó a decirle que había sido atacada por un joven conocido del barrio, quien lo habría apuñalado con un cuchillo y estaba acompañado por otro menor.

Con esos datos, la Policía desplegó un operativo de rastrillaje en la zona y, a pocas cuadras del lugar del hecho, logró interceptar a dos sospechosos que coincidían con la descripción aportada. Uno de ellos presentaba manchas de sangre en sus zapatillas.

Ambos detenidos están domiciliados en Florencio Varela y según las primeras averiguaciones, habrían ido a la casa de la víctima por un conflicto previo con una familiar, lo que derivó en una violenta discusión. Durante el enfrentamiento, uno de los menores resultó con una lesión en la cabeza, mientras que González recibió la puñalada mortal.

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La causa fue caratulada como “homicidio” y quedó en manos de la UFI del Joven N°1, a cargo de la fiscal Carmen Ibarra, quien avaló la aprehensión de los acusados y ordenó las diligencias de rigor.

En tanto, personal policial preservó la escena para la realización de pericias, mientras continúa la investigación para esclarecer completamente las circunstancias del hecho.

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