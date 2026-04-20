Lunes gris en La Plata con fuertes vientos que provocaron caída de ramas en la Región

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La semana comenzó con un escenario meteorológico adverso que puso en alerta a los vecinos de La Plata. Bajo un cielo gris y una lluvia persistente, las ráfagas de viento, desde las primeras horas de la mañana, se reportaron al Whatsapp de Diario EL DIA (221 477 9896) desprendimientos de ramas de gran porte en diversos barrios, afectando tanto la circulación vehicular como el tránsito peatonal.
Desde la zona de Parque Castelli, los vecinos de 25 casi esquina 65 indicaron que, tras varios reclamos al 147 donde “además de la demora en atender, cuando lo hacen te dicen que se cayó el sistema y a Edelap que no atiende”, no han tenido solución por un árbol tendido “sobre los cables” luego de los vientos que se vivieron en la Región.
En tanto, en 72 desde 120 a 121 de Villa Elvira, una rama de gran porte se quebró y quedó “peligrosamente apoyada en el cableado de una empresa de internet”. Se les informó a las autoridades pero el temor crece entre los frentistas: “El problema es aún mayor porque hay viento, está pronosticado lluvia y la rama, en la posición que quedó, corre riesgo de caerse y provocar un accidente”. “Esto pasó hace dos horas y nadie vino”, concluyeron.
A su vez, en calle 10 entre 71 y 72 en la mano par y frente a un terreno baldío, informaron los frentistas, hay “una rama de un gran árbol que cayó sobre los cables. Llamé a la Municipalidad y a Edelap y hay indiferencia total”. “Con este viento, se van a cortar los cables y va a haber un accidente”, sostuvieron.
El pronóstico indica que estas condiciones de inestabilidad y viento del sudeste persistirán durante el resto del día, manteniendo el clima gris que domina el inicio de la semana.
72 entre 120 y 121
72 entre 120 y 121
25 casi esquina 65.
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