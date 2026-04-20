Tras una jornada sin clases, mañana tampoco abrirá la Facultad de Medicina: cuáles son las razones

La Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP atraviesa unproblema en su infraestructura que obligó a las autoridades a tomar la decisión de interrumpir las clases presenciales. Este lunes 20 de abril, a partir del mediodía, se determinó la interrupción de las tareas académicas y administrativas en la Sede Central por fallas en el edificio.

La complicación se extenderá durante todo el martes 21 de abril. Según informaron fuentes de la institución, la rotura de un caño impide el normal desarrollo de las funciones, lo que afecta a miles de alumnos, docentes y personal no docente que transita las instalaciones diariamente.

Desde la agrupación Remediar elevaron un pedido formal a las autoridades pertinentes para que la solución llegue de manera inmediata. Los representantes estudiantiles manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que los problemas de mantenimiento perjudiquen el calendario de cursadas.

El incidente edilicio se enmarca en un contexto de fuerte tensión por la situación financiera que atraviesan las universidades nacionales. La falta de presupuesto y el impacto en los salarios de los trabajadores de la educación dispararon nuevas medidas de fuerza y visibilización.

Bajo la consigna de que la Facultad representa mucho más que "cemento y libros", los estudiantes convocaron a un Abrazo a la FCM para este miércoles 22 de abril a las 12:00 horas. La intención es rodear el edificio en señal de defensa del sistema público y gratuito de enseñanza, el cual consideran la base de la salud del pueblo.