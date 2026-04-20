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Deportes |Resonante triunfo 1-0 para ratificar el repunte en el apertura

Sacale una foto: Boca ganó en el Monumental

El Xeneize le volvió a ganar a River y quedó a un paso de clasificarse a los octavos de final. Leandro Paredes hizo el gol y fue la figura. ¿Hubo penal a Martínez Quarta?

20 de Abril de 2026 | 03:01
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Boca está de fiesta. Derrotó a River por 1 a 0 en un Superclásico en el que aprovechó un momento de superioridad sobre el final del primer tiempo para abrir el marcador y que disputaron en el estadio Monumental. La visita marcó el único gol del partido en el quinto minuto de descuento del primer tiempo, con un penal ejecutado por Leandro Paredes. El triunfo lo deja a un paso de la clasificación.

El primer acercamiento fue de la visita a los nueve minutos, con un gran pase largo de primera del mediocampista Leandro Paredes para la subida del delantero Miguel Merentiel, que no pudo terminar de ingresar al área antes de ser cerrado por ambos centrales.

River se acercó al primer gol de la tarde a los 19 minutos, con un remate lejano del mediocampista Juan Cruz Meza, que tenía buena potencia pero poca dirección.

En el final se vio lo mejor. La mejor jugada de River llegó a los 43 minutos, con un remate de media vuelta del delantero Maximiliano Salas desde el borde del área, con un zurdazo que se fue no muy lejos del ángulo derecho de Brey. Boca tuvo su primera llegada, y de mucha claridad, en tiempo cumplido, con otro pase largo de Paredes para Merentiel, que se aprovechó de una defensa desalineada y quedó mano a mano con Santiago Beltrán. El delantero uruguayo erró con su remate bajo.

En el segundo y último minuto de descuento de la primera etapa, una mano extendida del defensor Lautaro Rivero dentro del área generó un penal para la visita, del que se hizo cargo el mediocampista Leandro Paredes, tres minutos después. El exjugador de la Roma sacó un gran remate que entró por el ángulo izquierdo de Beltrán

Boca tuvo dos llegadas claras en los primeros minutos del segundo tiempo: a los cinco minutos, una salida pésima desde el fondo del defensor Lautaro Rivero le entregó la pelota a Merentiel en la medialuna del área, con un remate de primera que fue bloqueado por el central Lucas Martínez Quarta.

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Solo un minuto después, un disparo por el costado derecho del volante Santiago Ascacibar fue rozado por Beltrán y enviado por encima del travesaño.

River no encontró los caminos. Siempre intentó con pelotazos al área como producto de su impotencia. No tuvo al jugador que pidiera la pelota y se jugase la personal. Tampoco algo de desequilibrio. El único que inquietó fue Maxi Salas, que tuvo algunas pelotas dentro del área que no logró darle destino. Poco para un equipo tan cotizado.

La polémica llegó sobre la hora, en el quinto minuto de descuento: un empujón del defensor Lautaro Blanco, extendiendo el brazo, sobre Martínez Quarta dentro del área no fue sancionado como penal. Muchas dudas y la única chance que tuvo el Millonario de acercarse a un empate que no mereció por el juego. Pero esa jugada fue penal.

 

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