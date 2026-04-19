Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Boca

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Martín Cabrera
mcabrera@eldia.com
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Experiencia pura y jerarquía. El volante de la Selección jugó un gran partido en la mitad de la cancha. Se hizo dueño del equipo y supo por dónde había que lastimar a River. Con pases largos asistió a sus compañeros. Además se hizo cargo del penal en el descuento del primer tiempo y marcó el gol, a la postre, del triunfo.
Boca tuvo en su arquero Leandro Brey y en el central Lautaro Di Lollo a dos puntales muy altos del triunfo Monumental. Ganaron cada uno de los duelos aéreos.
El lateral de Boca no jugó un mal partido pero cometió un error de esos que no se pueden tener. En tiempo de descuento empujó a Martínez Quarta. Herrera pudo cobrar penal.
Leandro Brey (7)
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Muy buen partido del arquero juvenil de Boca, que siempre achicó el arco y ganó cuando tuvo que jugar en la cancha de arriba. Dio seguridad al ciento por ciento.
Marcelo Weigandt (6)
No tuvo mayores problemas. Controló bien a Collidio y las pocas veces que Galván lo atacaron. Estuvo seguro en la marca y no se descontroló.
Lautaro Di Lollo (7)
Otro punto alto del equipo. Impuso respeto dentro del áresa. En el segundo tiempo cayeron muchas pelotas en su sector y siempre respondió bien.
Ayrton Costa (6)
También estuvo en la misma sintonía que su compañero de zaga. Al no tener jugadores bien de área el rival se las rebuscó para salir a cortar.
Lautaro Blanco (5)
No tuvo un mal partido pero la jugada del final fue una irresponsabilidad. No tenía necesidad de empujar a Martínez Quarta porque le pudieron cobrar penal.
Leandro Paredes (7)
La figura de Boca y del partido. Fue líder y dueño de la mitad de cancha. Presencia y pases largos a las espaldas de los centrales de River. Además se hizo cargo del penal.
Santiago Ascacibar (6)
También jugó un partido más que correcto. Corrió por todos lados y pisó el área. Tuvo una chance clara de marcar el segundo gol.
Tomás Aranda (5)
Esta vez no pudo demostrar mucho. No logró ser ese jugador de otros partidos. Aprobó y poco más.
Milton Delgado (6)
No fue tan preponderante pero mostró clase y despliegue para ganar el mediocampo.
Adam Bareiro (5)
No tuvo mucho juego y una amarilla lo condicionó gran parte del partido. De todos modos se sacrificó al cien.
Miguel Merentiel (5)
Fue el jugador que generó el penal para su equipo. Pero jugó un partido muy egoísta. Dos veces pudo descargar para sus compañeros y no lo hizo.
Ingresaron
Exequiel Zeballos (6)
Siempre fue el jugador buscado para el contragolpe. Tuvo chances.
Ander Herrera (6)
Hizo las veces de Paredes en la mitad de cancha.
Tomás Belmonte (5)
Corrió y marcó
Milton Giménez (-)
Jugó pocos minutos.
Promedio
5,85
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