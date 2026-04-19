Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Boca

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Boca
Martín Cabrera

Martín Cabrera
mcabrera@eldia.com

20 de Abril de 2026 | 02:45
Edición impresa

Escuchar esta nota

Experiencia pura y jerarquía. El volante de la Selección jugó un gran partido en la mitad de la cancha. Se hizo dueño del equipo y supo por dónde había que lastimar a River. Con pases largos asistió a sus compañeros. Además se hizo cargo del penal en el descuento del primer tiempo y marcó el gol, a la postre, del triunfo.

Boca tuvo en su arquero Leandro Brey y en el central Lautaro Di Lollo a dos puntales muy altos del triunfo Monumental. Ganaron cada uno de los duelos aéreos.

El lateral de Boca no jugó un mal partido pero cometió un error de esos que no se pueden tener. En tiempo de descuento empujó a Martínez Quarta. Herrera pudo cobrar penal.

Leandro Brey (7)

LE PUEDE INTERESAR

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de River

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Tragedia en el Rally Sudamericano

Muy buen partido del arquero juvenil de Boca, que siempre achicó el arco y ganó cuando tuvo que jugar en la cancha de arriba. Dio seguridad al ciento por ciento.

Marcelo Weigandt (6)

No tuvo mayores problemas. Controló bien a Collidio y las pocas veces que Galván lo atacaron. Estuvo seguro en la marca y no se descontroló.

Lautaro Di Lollo (7)

Otro punto alto del equipo. Impuso respeto dentro del áresa. En el segundo tiempo cayeron muchas pelotas en su sector y siempre respondió bien.

Ayrton Costa (6)

También estuvo en la misma sintonía que su compañero de zaga. Al no tener jugadores bien de área el rival se las rebuscó para salir a cortar.

Lautaro Blanco (5)

No tuvo un mal partido pero la jugada del final fue una irresponsabilidad. No tenía necesidad de empujar a Martínez Quarta porque le pudieron cobrar penal.

Leandro Paredes (7)

La figura de Boca y del partido. Fue líder y dueño de la mitad de cancha. Presencia y pases largos a las espaldas de los centrales de River. Además se hizo cargo del penal.

Santiago Ascacibar (6)

También jugó un partido más que correcto. Corrió por todos lados y pisó el área. Tuvo una chance clara de marcar el segundo gol.

Tomás Aranda (5)

Esta vez no pudo demostrar mucho. No logró ser ese jugador de otros partidos. Aprobó y poco más.

Milton Delgado (6)

No fue tan preponderante pero mostró clase y despliegue para ganar el mediocampo.

Adam Bareiro (5)

No tuvo mucho juego y una amarilla lo condicionó gran parte del partido. De todos modos se sacrificó al cien.

Miguel Merentiel (5)

Fue el jugador que generó el penal para su equipo. Pero jugó un partido muy egoísta. Dos veces pudo descargar para sus compañeros y no lo hizo.

Ingresaron

Exequiel Zeballos (6)

Siempre fue el jugador buscado para el contragolpe. Tuvo chances.

Ander Herrera (6)

Hizo las veces de Paredes en la mitad de cancha.

Tomás Belmonte (5)

Corrió y marcó

Milton Giménez (-)

Jugó pocos minutos.

Promedio

5,85

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, gratis para los que buscan trabajo

VIDEO.- Tránsito fuera de control este sábado en La Plata: múltiples choques, vehículos dañados, fugas y un herido grave

Juana Viale dio detalles de la salud de Mirtha Legrand y confirmó que la reemplazará en la mesa de esta noche
+ Leidas

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Boca

Piovi: “Como equipo tenemos que mejorar”

“Gimnasia tiene eso, parece que nos gusta sufrir”

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de River

Luis Brandoni pudo celebrar los 86 años con su familia

En España, operaron de urgencia al ministro Bianco

VIDEO. Sacale una foto: Boca ganó en el Monumental

Edgardo Lluravel
Últimas noticias de Deportes

Piovi: “Como equipo tenemos que mejorar”

“Gimnasia tiene eso, parece que nos gusta sufrir”

VIDEO. Sacale una foto: Boca ganó en el Monumental

Úbeda: “Este triunfo tiene muchísima importancia para todos nosotros”
Policiales
Tránsito descontrolado: en horas de dolor, los choques no frenan
Dos menores implicados en un crimen, cara a cara con la Justicia
Abrieron una camioneta y se llevaron $7 millones
Tensión por una persecución policial con tiros y detenidos
Se define la suerte procesal del ex marido de Piparo
La Ciudad
Protocolos y controles para frenar las amenazas
Estudiantes de Ingeniería competirán en Estados Unidos
Fuerte ajuste en alquileres: el impacto de la inflación en los precios
Platenses trabajan para lograr la canonización de la beata Sor Ludovica
Maratón solidaria para el hospital de Niños local
Espectáculos
Agua y aceite: la guerra fría entre Zendaya y Sydney Sweeney
Juanita al frente: cómo sigue la salud de Mirtha
Adiós a María Nieves, ícono de la danza en el tango
Adabel desmintió crisis: “Me causa gracia”
Luis Brandoni pudo celebrar los 86 años con su familia
Política y Economía
“Amigo de Israel”: Netanyahu recibió a Milei
Semana clave en el caso Adorni por la compra de un departamento
Casi 100 mil empleos menos en la Provincia en los últimos dos años
La inflación tras el 3,4%, ¿puede volver a bajar?
VIDEO. “Sin reforma política, la Provincia no tiene salida a la asfixia financiera”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla