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Murió Luis Brandoni | Sus otras pasiones: amores, hijas y política

El actor falleció a los 86 años. Su vida más allá de la actuación.

Murió Luis Brandoni | Sus otras pasiones: amores, hijas y política

Luis Brandoni y Martha Bianchi, con sus dos hijas. El actor murió a los 86 años

20 de Abril de 2026 | 06:59

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La vida de Luis Brandoni no solo estuvo atravesada por una carrera artística brillante que lo convirtió en una de las grandes figuras del espectáculo nacional. Detrás del actor consagrado hubo también un hombre intenso, de convicciones firmes, relaciones profundas y una vida personal marcada por el bajo perfil, pero no por eso menos apasionada.

A lo largo de las décadas, Brandoni eligió preservar su intimidad y evitar la exposición mediática de su vida privada. Sin embargo, con el paso del tiempo se fueron conociendo algunos aspectos de su historia personal, que revelan a un hombre tan comprometido con sus vínculos como con su profesión.

Uno de los capítulos más importantes de su vida afectiva fue su relación con Martha Bianchi. Ambos compartieron no solo una historia de amor, sino también el universo artístico, en una etapa clave para la consolidación de sus carreras. De esa relación nacieron sus hijas, a quienes el actor protegió celosamente del ojo público. Fiel a su estilo reservado, evitó siempre exponerlas y mantuvo su vida familiar en un ámbito estrictamente privado.

Esa decisión de separar lo personal de lo profesional fue una constante en su vida. Incluso en los momentos de mayor popularidad, Brandoni se mostró reticente a convertir su intimidad en espectáculo, en una época donde muchos optaban por lo contrario. Para él, la familia fue siempre un espacio propio, lejos de las luces y las cámaras.

Con el correr de los años, su vida sentimental continuó, aunque sin demasiada exposición. En sus últimos tiempos, el actor mantuvo una relación con Saula Benavente, una productora y directora audiovisual con quien compartió una etapa significativa de su vida. La pareja llamó la atención por la diferencia de edad, pero se sostuvo en el tiempo y fue vivida por Brandoni con naturalidad, sin prestar atención a las críticas o prejuicios externos.

Quienes lo conocieron destacan que Brandoni era un hombre pasional, tanto en el amor como en sus ideas. Esa intensidad se reflejaba en su manera de vincularse, pero también en su mirada sobre la realidad del país.

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La política, de hecho, fue otra de sus grandes pasiones. Militante histórico de la Unión Cívica Radical, Brandoni tuvo una participación activa durante años y llegó a desempeñarse como diputado nacional. No se trató de una incursión circunstancial: su compromiso político fue sostenido, coherente y, muchas veces, polémico.

A lo largo de su vida, el actor nunca evitó expresar sus opiniones, incluso cuando estas generaban controversia dentro del propio ambiente artístico. Sus posturas firmes lo llevaron a protagonizar debates públicos y a convertirse en una figura que trascendía el mundo del espectáculo.

En ese sentido, Brandoni fue mucho más que un actor: fue también un hombre con una mirada definida sobre la sociedad, dispuesto a defender sus ideas sin concesiones. Esa actitud le valió tanto admiración como críticas, pero siempre lo mantuvo en un lugar de autenticidad.

Entre el escenario, la familia y la política, construyó una vida atravesada por la intensidad. Sus relaciones, su rol como padre y su compromiso ideológico formaron parte de una identidad compleja, que no puede entenderse únicamente desde su carrera artística.

Así, el legado de Luis Brandoni no solo se mide por sus personajes inolvidables en cine, teatro y televisión, sino también por las otras pasiones que marcaron su vida: el amor, la familia y una vocación política que lo acompañó hasta el final.

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