Murió Luis Brandoni: ya lo velan en la Legislatura porteña

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La despedida a Luis Brandoni se lleva a cabo desde este mediodía en el Palacio de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Tras su fallecimiento a los 86 años, el mundo de la cultura y el espectáculo le dan el último adiós en una ceremonia abierta al público.
Según se informó, el velatorio del reconocido actor se realiza este lunes 20 de abril en una ceremonia que se extenderá hasta la medianoche, en un espacio emblemático elegido para homenajear a una de las grandes figuras del arte argentino.
Hay presencia de familiares, colegas, referentes de la cultura y también del público que durante décadas siguió su carrera en cine, teatro y televisión. La despedida tiene carácter abierto, permitiendo que quienes lo admiraron se acerquen a rendirle homenaje.
Luego del velatorio, los restos de Brandoni serán trasladados el martes al Cementerio de la Chacarita, donde se realizará su inhumación. La elección de la Legislatura porteña como lugar de despedida refleja la dimensión de su figura, no solo como actor, sino también por su compromiso con la vida pública y la cultura nacional.
Con su muerte se cierra una etapa clave de la escena argentina. Dueño de una trayectoria que atravesó generaciones, supo ganarse el reconocimiento tanto del público como de sus colegas, convirtiéndose en un referente indiscutido del cine, el teatro y la televisión.
El fallecimiento de Luis Brandoni se produjo luego de varios días de internación, tras sufrir un accidente doméstico que derivó en un cuadro de salud grave.
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El actor había sufrido una caída en su domicilio el 11 de abril, lo que le provocó un hematoma subdural, una lesión cerebral que requirió atención médica inmediata. A partir de ese momento, permaneció internado en un sanatorio porteño bajo cuidados intensivos.
Con el correr de los días, su estado de salud fue empeorando progresivamente, hasta que finalmente se produjo su fallecimiento. La causa de muerte estuvo vinculada a las complicaciones derivadas del traumatismo craneal sufrido en la caída.
La noticia generó una profunda conmoción en el ámbito artístico, donde Brandoni era considerado una de las figuras más influyentes y respetadas de la cultura argentina.
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