Proponen crear un "Paseo de las Peatonales" en los centros comerciales de La Plata

Avanza en La Plata un proyecto de ordenanza que busca hacer peatonales calles del centro, en medio de una crisis que golpea a distintos comercios platenses. El objetivo es generar un espacio para que los vecinos concurran a los centros comerciales y así dar más impulso a la actividad. De hecho se plantea crear un programa llamado "Paseo de las Peatonales", con el que se pretende "privilegiar la circulación peatonal, el esparcimiento y el fomento del comercio local".

Según se informó, sólo sería los sábados durante 3 horas (desde las 17 hasta las 20). El texto de la presentación propone que calle 12 se transforme en peatonal de 54 a 60 y de 60 a 64. En tanto que calle 8 de 45 a 50, y calle 51 de 4 y 6. También se fija que en City Bell la calle Cantilo se prohíba el tránsito vehicular desde el Camino Centenario hasta la la Plaza Belgrano.

El Proyecto de Ordenanza, que fue presentado por el concejal de La Libertad Avanza Gastón Álvarez, explica que "tiene como finalidad mejorar las condiciones de seguridad vial y fomentar la actividad económica en los principales ejes comerciales de nuestro partido". En ese sentido agrega que "la experiencia en diversas ciudades demuestra que la peatonalización transitoria de arterias comerciales no solo reduce los riesgos de siniestros viales, sino que también revitaliza el espacio público".

Para cerrar sostiene que la iniciativa "no representa costos asociados construcciones permanentes ni altera el flujo del transporte público en los tramos seleccionados, asegurando un camino más ordenado y cómodo sin erogaciones extraordinarias" y se fundamenta en que "debido al crecimiento poblacional que ha experimentado La Plata en los últimos años, hace necesario reorganizar el uso de la vía pública de tal manera que brinde comodidad y orden a los frentistas y transeúntes".

El documento completo: