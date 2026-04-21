Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $1.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA

La Ciudad |Investigan otro episodio en una escuela platense

“Entre las dos matamos a alguien”: nueva denuncia

“Entre las dos matamos a alguien”: nueva denuncia

Una de las capturas de una alumna, armada / web

21 de Abril de 2026 | 02:34
Edición impresa

Una nueva denuncia por posibles amenazas de tiroteo en ámbitos escolares se registró en la ciudad de La Plata. El caso involucra a estudiantes de la Escuela Nuestra Señora de Luján y se encuentra bajo investigación de la Fiscalía de Menores, a cargo de Carmen Ibarra. La situación se originó a partir de un intercambio entre alumnas que incluyó la frase “entre las dos matamos a alguien”, difundida a través de redes sociales y estados de WhatsApp.

Según la denuncia policial, un grupo de familias se presentó este domingo en la Comisaría 9.ª luego de tomar conocimiento de publicaciones realizadas por una estudiante de segundo año. Entre los mensajes difundidos figuraban expresiones como “mañana la ayudo a la wacha de 5°”, “chau colegio, hola narcotráfico” y “entre las dos matamos a alguien”. Las publicaciones se produjeron en un contexto marcado por otros episodios recientes dentro del mismo establecimiento.

El último viernes, un alumno asistió al colegio con dos armas de utilería. Días antes, se había detectado una amenaza escrita en un baño del establecimiento que advertía sobre un posible tiroteo previsto para el lunes. El mensaje incluía la frase “no es joda”, escrita en letra imprenta.

Medidas y respuestas

Tras la difusión de los mensajes, padres y madres de la comunidad educativa identificaron a la alumna involucrada y se comunicaron con su padre. De acuerdo a los testimonios, el hombre pidió disculpas mediante un audio dirigido a la comunidad y afirmó que su hija había sido reprendida.

La institución educativa emitió un comunicado en el que informó las medidas adoptadas. Entre ellas, se incluyen la realización de denuncias formales en la Comisaría 9.ª, la notificación a inspectores del área y la convocatoria a las familias de los estudiantes involucrados. Asimismo, se dispuso que los alumnos señalados no asistan temporalmente al establecimiento.

Como parte de las acciones preventivas, la escuela implementó la exhibición de mochilas y pertenencias de los estudiantes del nivel secundario al momento del ingreso. Además, se indicó que la problemática será abordada en el aula mediante proyectos pedagógicos y dinámicas a cargo del cuerpo docente. En el comunicado, la conducción del establecimiento señaló que el abordaje de estos hechos requiere la participación conjunta de la escuela, las familias y los estudiantes.

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Buscan que se declare monumento histórico la Usina del Puerto La Plata

LE PUEDE INTERESAR

Suspendieron clases en Medicina por un caño roto y desborde cloacal

Investigación en curso

En paralelo, surgieron versiones sobre la posible relación de estos episodios con un reto viral difundido en redes sociales, particularmente en TikTok y WhatsApp, que propone simular amenazas bajo la consigna “tiroteo el viernes”. Sin embargo, hasta el momento no se estableció una vinculación directa entre este caso y ese desafío.

Fuentes policiales confirmaron la existencia de al menos setenta denuncias similares en distintos establecimientos de La Plata. Los casos involucran mensajes o situaciones vinculadas a posibles amenazas entre estudiantes, en su mayoría menores de edad.

El contexto generó reacciones entre las familias. Algunas optaron por no enviar a sus hijos al colegio hasta contar con mayores condiciones de seguridad. En otros casos, se habilitó la asistencia únicamente para rendir exámenes.

Cronología

Entre el jueves 16 y el lunes 20 de abril de 2026 se registró una serie de episodios en La Plata, Berisso y Ensenada que incluyeron amenazas de tiroteos, mensajes intimidatorios y situaciones vinculadas con armas en establecimientos educativos.

El jueves se detectaron pintadas en escuelas con frases como “mañana tiroteo”, lo que activó protocolos de seguridad y derivó en reuniones entre autoridades educativas y de seguridad. Ese mismo día se reportaron casos en distintos puntos de la región, lo que amplió el alcance de la problemática.

El viernes continuaron los episodios con nuevas amenazas en instalaciones escolares y mensajes difundidos en redes sociales y chats entre estudiantes.

En ese contexto, también se registró el ingreso de un alumno con armas en una institución educativa, lo que motivó intervenciones policiales.

Intervención judicial y acumulación de denuncias

Para el sábado, la Justicia resolvió centralizar la investigación en una fiscalía del Departamento Judicial La Plata. En ese momento ya se contabilizaban cerca de 50 denuncias vinculadas a amenazas de tiroteos en escuelas de la región.

Las denuncias incluyeron mensajes escritos dentro de los establecimientos, publicaciones en redes sociales y comunicaciones entre estudiantes. En varios casos se identificó a menores de edad como responsables de los mensajes.

Entre el domingo y ayer continuaron las investigaciones, junto con medidas preventivas en las escuelas y el seguimiento por parte de autoridades educativas y de seguridad ante la persistencia de denuncias.

Reacciones de las familias y situación institucional

También se registraron presentaciones formales por parte de padres y madres contra directivos e inspectores del establecimiento. Según indicaron, firmaron actas en disconformidad y preparan un descargo para exponer su versión de los hechos.

Entre los testimonios relevados, se mencionan dificultades institucionales para abordar este tipo de situaciones, limitaciones en recursos disponibles y la complejidad de intervenir ante episodios vinculados a amenazas en el ámbito escolar.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

VIDEO. Siguen las amenazas de tiroteo: entre dudas familiares y protocolo escolar

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

De qué murió Luis Brandoni

Las otras pasiones de Luis Brandoni: sus amores, sus hijas y la política

Crece el desempleo en la Provincia y en los últimos dos años se perdieron casi 100 mil puestos de trabajo

VIDEO. Estudiantes de Ingeniería de la UNLP competirán en Estados Unidos

Declararon a Tolosa como una “zona de guerra” por la inseguridad

Platenses trabajan para lograr la canonización de la beata Sor Ludovica

Protocolos y controles para frenar las amenazas de tiroteos en las escuelas

Fuerte ajuste en alquileres: el impacto de la inflación en los precios
+ Leidas

Un gráfico y una advertencia para Javier Milei

Por la guerra, Wall Street cae y el crudo se dispara

El petróleo, la adicción que el mundo no logra dejar atrás

Premier inglés acorralado por el caso Epstein

Milei recibió en Israel una Medalla de Honor y volvió a criticar a Irán

El argentino Rafael Grossi se la juega para liderar la ONU

El saldo trágico de un tránsito que circula en la Región al límite

Un informe marca una recuperación de las ventas inmobiliarias
Últimas noticias de La Ciudad

El estudiante del Nacional que representará al país en China

Un informe marca una recuperación de las ventas inmobiliarias

VIDEO. Siguen las amenazas de tiroteo: entre dudas familiares y protocolo escolar

VIDEO. Campaña contra la ludopatía: combatir la “adicción silenciosa”
Policiales
“Un acto de imprudencia”: para la Justicia, Buzali no quiso matar
Archivan causa contra policías bajo sospecha
Gravísima imputación en una relación asimétrica
Una banda de chilenos asaltó a un empresario
Preventiva a un menor por el crimen en City Bell
Información General
El costo de vivir solo: por qué cuatro de cada diez jóvenes viven con sus padres
Se esperan cancelaciones y demoras en los vuelos por el paro de ATE-ANAC
¿Horneros zurdos y diestros?: la hipótesis sobre el enigma de sus nidos
Comunidades en redes que exaltan la violencia tras del tiroteo escolar
Los números de la suerte del lunes 20 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
Espectáculos
"José María y María José": una joya oculta de Luis Brandoni filmada en las calles de La Plata
El sueño que no pudo ser: la última entrevista de Luis Brandoni a El Dia
Condenaron a Felipe Pettinato a tres años de prisión por la muerte de su neurólogo: ¿irá preso?
Murió Luis Brandoni: ya lo velan en la Legislatura porteña
Las hijas de Luis Brandoni decidieron organizar un velatorio de 12 horas para el actor, los detalles
Deportes
VIDEO. Leonardo Morales fue expulsado ante Barracas Central y se perderá el partido ante Gimnasia
Verón y una historia inédita en Manchester: Navidad, argentinos y un final inesperado
Se definió el cuadro principal del Masters 1000 de Madrid: contra quiénes debutan los platenses Tirante y Etcheverry
Eduardo Domínguez apeló a su historia en Estudiantes y descartó una salida del Mineiro
Comenzó la venta de entradas para Gimnasia vs Acassuso, por Copa Argentina: días, precios y lugar de expendio

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla