“Entre las dos matamos a alguien”: nueva denuncia

Una de las capturas de una alumna, armada / web

Una nueva denuncia por posibles amenazas de tiroteo en ámbitos escolares se registró en la ciudad de La Plata. El caso involucra a estudiantes de la Escuela Nuestra Señora de Luján y se encuentra bajo investigación de la Fiscalía de Menores, a cargo de Carmen Ibarra. La situación se originó a partir de un intercambio entre alumnas que incluyó la frase “entre las dos matamos a alguien”, difundida a través de redes sociales y estados de WhatsApp.

Según la denuncia policial, un grupo de familias se presentó este domingo en la Comisaría 9.ª luego de tomar conocimiento de publicaciones realizadas por una estudiante de segundo año. Entre los mensajes difundidos figuraban expresiones como “mañana la ayudo a la wacha de 5°”, “chau colegio, hola narcotráfico” y “entre las dos matamos a alguien”. Las publicaciones se produjeron en un contexto marcado por otros episodios recientes dentro del mismo establecimiento.

El último viernes, un alumno asistió al colegio con dos armas de utilería. Días antes, se había detectado una amenaza escrita en un baño del establecimiento que advertía sobre un posible tiroteo previsto para el lunes. El mensaje incluía la frase “no es joda”, escrita en letra imprenta.

Medidas y respuestas

Tras la difusión de los mensajes, padres y madres de la comunidad educativa identificaron a la alumna involucrada y se comunicaron con su padre. De acuerdo a los testimonios, el hombre pidió disculpas mediante un audio dirigido a la comunidad y afirmó que su hija había sido reprendida.

La institución educativa emitió un comunicado en el que informó las medidas adoptadas. Entre ellas, se incluyen la realización de denuncias formales en la Comisaría 9.ª, la notificación a inspectores del área y la convocatoria a las familias de los estudiantes involucrados. Asimismo, se dispuso que los alumnos señalados no asistan temporalmente al establecimiento.

Como parte de las acciones preventivas, la escuela implementó la exhibición de mochilas y pertenencias de los estudiantes del nivel secundario al momento del ingreso. Además, se indicó que la problemática será abordada en el aula mediante proyectos pedagógicos y dinámicas a cargo del cuerpo docente. En el comunicado, la conducción del establecimiento señaló que el abordaje de estos hechos requiere la participación conjunta de la escuela, las familias y los estudiantes.

Investigación en curso

En paralelo, surgieron versiones sobre la posible relación de estos episodios con un reto viral difundido en redes sociales, particularmente en TikTok y WhatsApp, que propone simular amenazas bajo la consigna “tiroteo el viernes”. Sin embargo, hasta el momento no se estableció una vinculación directa entre este caso y ese desafío.

Fuentes policiales confirmaron la existencia de al menos setenta denuncias similares en distintos establecimientos de La Plata. Los casos involucran mensajes o situaciones vinculadas a posibles amenazas entre estudiantes, en su mayoría menores de edad.

El contexto generó reacciones entre las familias. Algunas optaron por no enviar a sus hijos al colegio hasta contar con mayores condiciones de seguridad. En otros casos, se habilitó la asistencia únicamente para rendir exámenes.

Cronología

Entre el jueves 16 y el lunes 20 de abril de 2026 se registró una serie de episodios en La Plata, Berisso y Ensenada que incluyeron amenazas de tiroteos, mensajes intimidatorios y situaciones vinculadas con armas en establecimientos educativos.

El jueves se detectaron pintadas en escuelas con frases como “mañana tiroteo”, lo que activó protocolos de seguridad y derivó en reuniones entre autoridades educativas y de seguridad. Ese mismo día se reportaron casos en distintos puntos de la región, lo que amplió el alcance de la problemática.

El viernes continuaron los episodios con nuevas amenazas en instalaciones escolares y mensajes difundidos en redes sociales y chats entre estudiantes.

En ese contexto, también se registró el ingreso de un alumno con armas en una institución educativa, lo que motivó intervenciones policiales.

Intervención judicial y acumulación de denuncias

Para el sábado, la Justicia resolvió centralizar la investigación en una fiscalía del Departamento Judicial La Plata. En ese momento ya se contabilizaban cerca de 50 denuncias vinculadas a amenazas de tiroteos en escuelas de la región.

Las denuncias incluyeron mensajes escritos dentro de los establecimientos, publicaciones en redes sociales y comunicaciones entre estudiantes. En varios casos se identificó a menores de edad como responsables de los mensajes.

Entre el domingo y ayer continuaron las investigaciones, junto con medidas preventivas en las escuelas y el seguimiento por parte de autoridades educativas y de seguridad ante la persistencia de denuncias.

Reacciones de las familias y situación institucional

También se registraron presentaciones formales por parte de padres y madres contra directivos e inspectores del establecimiento. Según indicaron, firmaron actas en disconformidad y preparan un descargo para exponer su versión de los hechos.

Entre los testimonios relevados, se mencionan dificultades institucionales para abordar este tipo de situaciones, limitaciones en recursos disponibles y la complejidad de intervenir ante episodios vinculados a amenazas en el ámbito escolar.