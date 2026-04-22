Amenazas en escuelas: hubo unas 1.000 denuncias en la provincia de Buenos Aires
Amenazas en escuelas: hubo unas 1.000 denuncias en la provincia de Buenos Aires
Se juega el clásico platense de Reserva en City Bell: Estudiantes vence 1 a 0 a Gimnasia
El argentino Grossi dijo que Irán "no tiene la bomba" pero sí "un elemento para más de 10 armas nucleares"
Vecinos "inspectores": buscan aplicar multas en La Plata con filmaciones caseras
Crece la tensión en PAMI: empleados, profesionales y afiliados marchan en La Plata por la crisis del sistema
La Marcha Federal tiene fecha y el Gobierno convocaría a rectores: el plan de lucha que afecta las clases en la UNLP
Se agravó el estado del joven atacado por motochorros en La Plata: tiene sangrado cerebral y permanece internado
Una masa de aire de la Antártida se aproxima a la Región y se espera un fuerte descenso térmico
Denuncian deficiencias en la Escuela de Cadetes: ¿qué dijo el SPB?
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
VIDEO.- La Provincia inhabilitó a Santiago Maratea tras conducir filmándose y sin cinturón
VIDEO. Escándalo en La Plata: una camioneta realizó maniobras peligrosas durante la maratón en la República de los Niños
Caos de tránsito en 7 y 55 por un reclamo de organizaciones sociales
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Una ex jueza de Familia de La Plata podría ir a juicio por una grave acusación
Tu historia merece ser contada: amor del bueno, cuando la vida real supera a la ficción
Luis Brandoni y "un último regalo": llegó a grabar y estará en 'Todo' y 'El encargado 4'
Escándalo en Europa: una trama de lujo, drogas y fiestas VIP que involucra a futbolistas de la Serie A
Susto en Gonnet: cayó una rama de gran tamaño y crecen los reclamos por el arbolado público
Irán atacó tres barcos en el estrecho de Ormuz y asegura haber incautado otros dos
El recorte de un plan, entre cruces con la Rosada y la interna peronista
Histórico reclamo y exigencia de Cambaceres a varios clubes para cobrar derechos de formación de siete jugadores
Caso Adorni: declara el hijo de una de las jubiladas que le vendió el departamento de Caballito
Amenazas de tiroteo: el reto viral al que todos culpan pero nadie vio
Investigan coimas por permisos para importar autorizados por Massa en el gobierno de A. Fernández
La Nación deberá definir cómo paga una deuda que exige Kicillof
Reforma electoral, entre la necesidad del Gobierno y las dudas de los aliados
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires confirmó la inhabilitación preventiva del influencer Santiago Maratea tras ser detectado conduciendo sin cinturón de seguridad mientras realizaba un video para sus redes sociales.
Para la cartera de Transporte la conducta de Maratea, además de constituir una infracción grave a la normativa vigente, implica una actitud de extrema irresponsabilidad al volante, poniendo en riesgo su vida y la de terceros.
En ese sentido, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial dispuso la inhabilitación preventiva para conducir, en el marco de sus facultades, quedando a disposición de la Justicia de Faltas correspondiente.
Asimismo, se indicó que, a los efectos de recuperar la aptitud para conducir, deberá someterse a una instancia de reevaluación ante el Centro de Emisión de Licencias municipal correspondiente.
La medida se enmarca en la política de control y prevención que impulsa el ministro de Transporte bonaerense, con eje en el cumplimiento de las normas y la protección de la vida en la vía pública.
LE PUEDE INTERESAR
Se agravó el estado del joven atacado por motochorros en La Plata: tiene sangrado cerebral y permanece internado
LE PUEDE INTERESAR
Denuncian deficiencias en la Escuela de Cadetes: ¿qué dijo el SPB?
Desde el Ministerio se remarcó que la exposición pública de este tipo de conductas no solo vulnera las normas básicas de seguridad vial, sino que además promueve prácticas peligrosas, especialmente entre los más jóvenes.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí