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Policiales

Pidieron la inhabilitación de la licencia de Santiago Maratea por grabarse mientras conducía

21 de Abril de 2026 | 17:09

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La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la inhabilitación para conducir del influencer Santiago Maratea tras la difusión de un video en el que se lo observa manejando mientras utiliza su celular, una conducta expresamente prohibida por la Ley Nacional de Tránsito (Ley 24.449).

En las imágenes, se evidencia el momento en el que Maratea comienza a grabarse y es consciente de que se trata de una imprudencia: “Alguno seguro me dice ‘Santiago no deberías estar subiendo un video mientras manejas’ pero vos tampoco deberías estar siguiendo a un pelotudo como yo”.

El material fue publicado en sus propias redes sociales y permite observar además que el influencer -con más de 3 millones de seguidores- circulaba sin cinturón de seguridad, lo que agrava la falta de conciencia vial.

“Estas infracciones implican un riesgo alto, reducen la atención y aumentan significativamente la probabilidad de siniestros viales”, manifestaron.

Ante este hecho, la ANSV elevó el pedido de inhabilitación de su Licencia Nacional de Conducir a la jurisdicción correspondiente y, para recuperarla, deberá cumplir con las instancias de evaluación que acrediten nuevamente su aptitud para conducir.

Según estudios del Observatorio Vial, el uso del celular es el principal factor de distracción al volante. En Argentina, los relevamientos muestran que su incidencia viene en aumento alcanzando hasta el 25% de los conductores en algunos corredores viales.

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“Estas conductas reducen la atención y el tiempo de reacción, y se vinculan directamente con la ocurrencia de siniestros, siendo la principal causa probable en autopistas”, explicaron.

El comunicado concluye: “La naturalización de conductas temerarias ante audiencias masivas constituye un riesgo potencial especialmente en jóvenes sin experiencia de manejo”.

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