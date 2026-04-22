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La Ciudad |ALGUNOS CURSARON EN FORMA VIRTUAL

Medicina: miles de estudiantes sin clases por problemas edilicios

El lunes se suspendieron por un caño de agua roto y un desborde cloacal. El decanato informó que hoy se retoma la actividad

Medicina: miles de estudiantes sin clases por problemas edilicios

Con rejas cerradas desde el lunes, la facultad vuelve a abrir / EL DIA

22 de Abril de 2026 | 03:12
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Aún sin paros de docentes o nodocentes, se espera que esta mañana se normalice el dictado de clases de la semana en la Facultad de Medicina de la UNLP, tras dos jornadas atravesadas por la suspensión de actividades, cambios de aulas y cursadas virtuales. Según un anuncio oficial, las cursadas y tareas administrativas se retomarán al solucionarse los problemas derivados de la rotura de un caño de agua y el desborde del sistema cloacal en el edificio central de 60 y 120.

La situación había comenzado el lunes, cuando desde la institución se comunicó la suspensión total de actividades en la sede principal. “Se suspenden durante todo el día las actividades académicas y administrativas en la sede del Edificio Central debido a la rotura de un caño de agua y obstrucciones en el sistema cloacal”, indicaron en un correo enviado a la comunidad académica.

 

“Las clases no están funcionando del todo, porque hay virtuales y otras que se reprogramaron en otros edificios”

Cristian Martínez
Estudiante de Medicina

 

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De acuerdo a un informe interno elevado a las autoridades, el problema se originó por una obstrucción en la salida del caño cloacal de planta baja, provocada por la acumulación de residuos como guantes de látex, papeles y trapos. Tras detectar la falla, se realizaron tareas de desobstrucción y limpieza que permitieron normalizar el funcionamiento del sistema.

El inconveniente afectó exclusivamente al edificio central, lo que obligó a reorganizar el funcionamiento habitual de la facultad. Mientras algunos espacios anexos continuaron operativos, varias cátedras debieron adaptarse sobre la marcha: hubo clases que se dictaron de manera virtual, otras que se trasladaron a aulas alternativas y, en algunos casos, estudiantes que directamente perdieron la cursada de ambos días.

Desde la cátedra de Fisiología se comunicó que “todas las actividades quedan suspendidas por un inconveniente edilicio”, aunque los trabajos prácticos y teórico-prácticos se sostuvieron de manera virtual. En tanto, Epidemiología y Bioquímica y Biología Molecular trasladaron el inicio de algunas comisiones a la virtualidad. Otras materias, en cambio, no pudieron sostener la cursada. Toxicología e Histología suspendieron sus actividades y, sumado a un paro docente previsto, postergaron el inicio para el próximo martes.

Entre los alumnos, el panorama fue de adaptación, pero también de dudas. “Las clases no están funcionando del todo, porque hay virtuales y otras que se reprogramaron en otros edificios”, contó el estudiante Cristian Martínez. La falta de información clara en algunos casos profundizó la incertidumbre: “Estamos suponiendo que es acá porque ayer se dieron acá, pero no nos han enviado ningún mail”, relató Fernanda, otra alumna. No obstante, también hubo quienes valoraron la respuesta institucional. “La facultad lo resolvió muy rápido, mandaron los comunicados y los links para las clases virtuales con anticipación”, destacaron.

Finalmente, durante la tarde ayer, la Facultad informó que las tareas habían concluido y que “a partir del miércoles (por hoy) se reanudan con normalidad las actividades académicas y administrativas”.

La normalización, sin embargo, se da en un contexto particular: mañana las actividades volverán a verse interrumpidas por “La Marcha de las Antorchas” y la próxima semana habrá un nuevo paro docente que afectará el dictado de clases en las facultades.

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