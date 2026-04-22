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Gimnasia vs Acassuso | El Lobo empata 0 a 0 ante el Quemero en los 16avos de final de Copa Argentina

Gimnasia vs Acassuso | El Lobo empata 0 a 0 ante el Quemero en los 16avos de final de Copa Argentina

foto: nicolás braicovich

Martín Mendinueta

Martín Mendinueta
FirmaMendinueta

22 de Abril de 2026 | 18:38

Poco antes de cumplirse el primer minuto de juego Nacho Fernández recibió adentro del área de Acassuso y sacó un zurda a pura repentización que se fue muy cerca del ángulo superior izquierdo. 

El dominio tripero se hizo notorio desde los primeros minutos marcando diferencia en el manejo del balón en tres cuartos de cancha.

Pereyra puso en cancha una formación con varios habituales suplentes, donde la mayor curiosidad tiene que ver con lo que puedan aportar Germán Conti en defensa y J.J. Pérez en función ofensiva.

El dominio del Lobo se diluyo sobre el cuarto de hora porque empezó a fallar en los pases. Iban 22 minutos y Acassuso sufría en la diferencia técnica.

Formaciones de Gimnasia vs Acassuso: 

Gimnasia: Nelson Insfran; Bautista Barros Schelotto, Renzo Giampaoli, Germán Conti, Pedro Silva; Mateo Seoane, Lucas Castro, Ignacio Fernández y Franco Torres; Juan José Pérez y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

Acassuso: Cesar Atamañuk; Santiago Borges, Lucas Pioli, Bruno Dordoni, Nicolás Stepanovich; Franco Cortés, Nahuel Petillo, David de Stefano, Patricio Pérez; David Escalante, Martín Schlotthauer. DT: Ángel Darío Lema.

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