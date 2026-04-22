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Detuvieron al hincha de Gimnasia que fue viral por agarrar la cámara de la TV en Copa Argentina

Detuvieron al hincha de Gimnasia que fue viral por agarrar la cámara de la TV en Copa Argentina
23 de Abril de 2026 | 15:41

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El hincha que apareció en medio de la transmisión del partido que terminó con la goleada 3 a 0de Gimnasia sobre Acassuso  por los 16avos de final de la Copa Argentina quedó detenido y fue trasladado a la Comisaría 3ra de Santos Lugares.

Según el parte policial el “personal procedió a la demora de un masculino (de 35 años) que se encontraba trepando paredes de la tribuna, para gritar ‘Libertad a Palestina’ frente a una cámara televisiva".

Como se contó desde anoche, el choque entre el Lobo y Acassuso por Copa Argentina dejó una de las imágenes más bizarras del año. En plena transmisión oficial, el foco abandonó el césped para regalarle un primer plano inesperado a un hincha del "Quemero".

Mientras el relator y el comentarista seguían las acciones del juego como si nada pasara, la cámara empezó a moverse de forma errática hasta que, de golpe, apareció la cara de un simpatizante gritando a cámara. ¿Error técnico o un hincha "copó" la transmisión? Aunque en la cabina nadie dio explicaciones, en las redes no tardaron en bromear con que el fanático directamente "se robó" la cámara para tener sus cinco segundos de fama.

 

 

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