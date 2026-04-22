Dos rivales que no se enfrentan hace 80 años

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Habitual participante de la C y la D (donde chocó con Cambaceres y San Carlos), jugó el la Primera Amateur de 1934 ante Gutenberg
Gimnasia y Acassuso volverán a verse las caras esta noche después de casi 80 años. Ambos compartieron divisional en 1944 y 1946, con cuatro partidos disputados y un historial parejo, con dos victorias para cada lado.
El año 1944 fue el primero para el Tripero en la B desde su ascenso en 1915, por lo que se desató un enorme fenómeno social llamado “Arriba Gimnasia” para el pronto retorno a la máxima categoría. Gimnasia fue campeón con 66 puntos, 8 por encima del escolta Tigre. A Acassuso lo goleó 4-1 en ambos partidos. En Boulogne, el 27 de mayo, hubo tres goles de Roberto Pedro Rodríguez y el restante de Donato Hernández; en la revancha, jugada el 8 de octubre, hubo doblete del propio Rodríguez y tantos de Carmelo Yorlano y Gabino Arregui.
En 1946 se volvieron a encontrar en la segunda categoría. Gimnasia vivió la frustración de ser segundo y el ascenso se le escapó por mucho, 14 puntos detrás del campeón Banfield, que sumó 66 unidades. Acassuso se quedó con los dos duelos del año, ya que se impuso en el Bosque 3-2 el miércoles 7 de agosto (dos goles de Orfeo Fratessi para el Tripero) y ganó 3-1 el 11 de enero de 1947, dos fechas antes de la finalización del torneo. El delantero Ricardo De Udaeta convirtió el tanto albiazul.
Acassuso, fundado el 7 de setiembre de 1922 en San Isidro, jugó en 1933 y 1934 en la Primera División de la Asociación Argentina, disputada por los clubes que siguieron el camino del amateurismo. Una curiosidad: el 2 de septiembre de 1934 perdió contra un club platense en la máxima Categoría. ¿Gimnasia? ¿Estudiantes? No, Gutenberg , que lo derrotó 2-0 con goles de Loviliani y Derito. Rival habitual de Cambaceres y Villa San Carlos, el Celeste lo derrotó 2-1 en Independiente para su ascenso a la C.
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