VIDEO. Gritos y ataque motochorro en un barrio de La Plata, en medio de una ola de inseguridad que mete miedo

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Un nuevo hecho de inseguridad volvió a encender las alarmas en La Plata, luego de que dos mujeres fueran asaltadas por motochorros en la zona de la calle 20 y 57, en pleno casco urbano. El ataque ocurrió en horas de la tarde, cerca de las 19:30, cuando las víctimas se encontraban en una parada de colectivo y fueron sorprendidas por delincuentes que se movilizaban en una moto.
Según relataron vecinos en exclusiva a EL DÍA, los asaltantes actuaron con rapidez: interceptaron a las mujeres, las amenazaron y les robaron sus pertenencias antes de darse a la fuga. El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona, lo que permitió reconstruir la mecánica del hecho.
Pero lejos de tratarse de un caso aislado, el robo se enmarca en un contexto de creciente preocupación vecinal por la reiteración de hechos delictivos en el barrio, particularmente en el sector comprendido por calle 57 entre 19 y 21.
“Esto ya es insostenible, en una semana hubo cuatro hechos graves, entre entraderas violentas y robos de vehículos”, expresaron frentistas, quienes además aseguran que en los últimos días se produjeron al menos tres episodios más, algunos también captados por cámaras.
De acuerdo a un relevamiento realizado por los propios vecinos, la seguidilla de hechos incluye:
Ante este escenario, los vecinos realizaron asambleas, elevaron reclamos y realizaron reiterados llamados a la Policía, pero denuncian falta de respuestas. “No logramos que pase un patrullero, estamos completamente desprotegidos”, señalaron con preocupación.
Por último, el caso de las mujeres asaltadas es el más reciente de una serie que parece no tener freno y que mantiene en vilo a los habitantes de la zona, quienes reclaman medidas urgentes para reforzar la seguridad y prevenir nuevos ataques.
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