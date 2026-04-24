Uno por uno, todos los bienes de Cristina Kirchner que la Justicia ordenó ejecutar

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Este viernes se conoció el fallo de la Cámara de Casación, a cargo de Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, que dispuso ejecutar todos los bienes de Cristina Kirchner, sus hijos y el resto de los condenados en la causa Vialidad. El objetivo: alcanzar la cifra de $684.990.350.139,86 que todos los involucrados deben pagar.
- Hotel Los Sauces Casa Patagónica (El Calafate): hotel boutique de alta gama, construido sobre tres terrenos. Incluye “La Casona” y otras instalaciones.
- Terrenos vinculados al hotel Los Sauces: parcelas en condominio con Máximo y Florencia Kirchner. Uno proveniente de una permuta con Lázaro Báez. Incluye terreno en Punta Soberana.
- Complejo de departamentos en Río Gallegos (Mitre 535): 11 unidades, construidas por Lázaro Báez mediante fideicomiso.
- Propiedad en Río Gallegos (25 de Mayo 255).
- Propiedad en Av. Néstor Kirchner 490 (Río Gallegos).
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- Terrenos en El Calafate: dos lotes adquiridos entre 2007 y 2008. Uno luego cedido a Báez en intercambio.
- Otros terrenos en El Calafate: cedidos a Máximo y Florencia Kirchner, también alcanzados por el decomiso.
Bienes vinculados a Lázaro Báez (relación con la causa)
- 84 propiedades a su nombre (parte del mismo esquema investigado).
- Chacra 39 (Río Gallegos): propiedad emblemática. Casa, quinchos, gimnasio, cancha de fútbol, bodega
- Más de 30 estancias: entre ellas, la estancia “Los Gurises”.
- Casas y departamentos en Santa Cruz: principalmente en Río Gallegos y El Calafate.
- Terrenos e inmuebles en varias provincias: más de 1.400 bienes adquiridos entre 2010 y 2013.
- Clubes, cocheras y otros activos: incluidos en ejecuciones recientes.
Datos curiosos
- El hotel Los Sauces estuvo alquilado durante años por unos 90.000 dólares mensuales, lo que generó ingresos estimados entre 10 y 11 millones de dólares.
- Parte del complejo Los Sauces se construyó sobre terrenos que no eran exclusivamente de Cristina, sino de un condominio con sus hijos y parcelas obtenidas tras un intercambio directo con Lázaro Báez.
- En una operación llamativa, Cristina Kirchner no pagó en efectivo un terreno a Báez, sino que lo hizo mediante la cesión de otra parcela en El Calafate.
- Los 11 departamentos de la calle Mitre en Río Gallegos fueron construidos por Lázaro Báez y luego incorporados al patrimonio de la familia Kirchner.
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