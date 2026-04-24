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Política y Economía

Uno por uno, todos los bienes de Cristina Kirchner que la Justicia ordenó ejecutar

Uno por uno, todos los bienes de Cristina Kirchner que la Justicia ordenó ejecutar
24 de Abril de 2026 | 19:41

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Este viernes se conoció el fallo de la Cámara de Casación, a cargo de Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, que dispuso ejecutar todos los bienes de Cristina Kirchner, sus hijos y el resto de los condenados en la causa Vialidad. El objetivo: alcanzar la cifra de $684.990.350.139,86 que todos los involucrados deben pagar.

- Hotel Los Sauces Casa Patagónica (El Calafate): hotel boutique de alta gama, construido sobre tres terrenos. Incluye “La Casona” y otras instalaciones.

- Terrenos vinculados al hotel Los Sauces: parcelas en condominio con Máximo y Florencia Kirchner. Uno proveniente de una permuta con Lázaro Báez. Incluye terreno en Punta Soberana.

- Complejo de departamentos en Río Gallegos (Mitre 535): 11 unidades, construidas por Lázaro Báez mediante fideicomiso.

- Propiedad en Río Gallegos (25 de Mayo 255).

- Propiedad en Av. Néstor Kirchner 490 (Río Gallegos).

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- Terrenos en El Calafate: dos lotes adquiridos entre 2007 y 2008. Uno luego cedido a Báez en intercambio.

- Otros terrenos en El Calafate: cedidos a Máximo y Florencia Kirchner, también alcanzados por el decomiso.

Bienes vinculados a Lázaro Báez (relación con la causa)

- 84 propiedades a su nombre (parte del mismo esquema investigado).

- Chacra 39 (Río Gallegos): propiedad emblemática. Casa, quinchos, gimnasio, cancha de fútbol, bodega

- Más de 30 estancias: entre ellas, la estancia “Los Gurises”.

- Casas y departamentos en Santa Cruz: principalmente en Río Gallegos y El Calafate.

- Terrenos e inmuebles en varias provincias: más de 1.400 bienes adquiridos entre 2010 y 2013.

- Clubes, cocheras y otros activos: incluidos en ejecuciones recientes.

Datos curiosos

- El hotel Los Sauces estuvo alquilado durante años por unos 90.000 dólares mensuales, lo que generó ingresos estimados entre 10 y 11 millones de dólares.

- Parte del complejo Los Sauces se construyó sobre terrenos que no eran exclusivamente de Cristina, sino de un condominio con sus hijos y parcelas obtenidas tras un intercambio directo con Lázaro Báez.

- En una operación llamativa, Cristina Kirchner no pagó en efectivo un terreno a Báez, sino que lo hizo mediante la cesión de otra parcela en El Calafate.

- Los 11 departamentos de la calle Mitre en Río Gallegos fueron construidos por Lázaro Báez y luego incorporados al patrimonio de la familia Kirchner.

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