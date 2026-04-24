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Política y Economía

Causa Vialidad: la Justicia confirmó el decomiso y ordenó ejecutar los bienes de Cristina Kirchner y sus hijos

Causa Vialidad: la Justicia confirmó el decomiso y ordenó ejecutar los bienes de Cristina Kirchner y sus hijos
24 de Abril de 2026 | 15:10

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La Justicia ordenó avanzar con la ejecución de bienes de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, para cubrir el monto fijado en la causa Vialidad, en la que fue condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La decisión forma parte del proceso para recuperar el dinero considerado desviado en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz.

El fallo se enmarca en una condena ya firme que incluye, además de la pena de prisión, el decomiso de activos para resarcir al Estado. Según lo establecido en la causa, el monto a devolver asciende a cifras millonarias que fueron actualizadas con el paso del tiempo, lo que derivó en la necesidad de ejecutar bienes de los condenados.

En ese contexto, la resolución judicial habilita avanzar sobre propiedades, empresas y otros activos vinculados a la ex mandataria y al resto de los implicados, entre ellos el empresario Lázaro Báez,. La medida representa un paso clave en la etapa de ejecución de la sentencia, orientada a garantizar el recupero de los fondos públicos involucrados en uno de los casos de corrupción más resonantes de los últimos años.

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