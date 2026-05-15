Revuelo por un video que muestra a Cristina Kirchner en la calle

En las últimas horas se generó un gran revuelo en redes sociales tras la difusión de un video que muestra a Cristina Kirchner transitando por la vía pública sin custodia policial visible.

Desde el entorno de la ex presidenta aclararon que, para quienes están cumpliendo prisión domiciliaria, como es su caso, los traslados a controles médicos se realizan sin custodia policial, solamente requiriendo autorización judicial previa.

El video, compartido por un usuario de TikTok, muestra a Cristina Kirchner bajando de un vehículo, aparentemente el miércoles reciente, y luego regresando a su domicilio, donde permanece detenida desde junio de 2025. Lo que generó indignación entre muchos usuarios fue que la ex mandataria, presidenta entre 2007 y 2015, caminó por la vereda sin presencia visible de policías, aunque sí estaba acompañada por un hombre vestido de civil, identificado como su custodio personal, Diego Carbone.

En total, cuatro personas acompañaban a la ex presidenta, pero ninguna llevaba uniforme policial. Fuentes judiciales confirmaron que la salida fue para acudir a un control médico. De acuerdo con la descripción del video, la ex presidenta salió de su domicilio alrededor de las 9:15 y regresó a las 14:07.

Cristina Kirchner anduvo de paseo ayer.

Chofer, auto alta gama, 4 guardaespaldas ...

Policías no hay.

¿Puede la rea salir sin agentes de policía que custodien sus movimientos?

¿Todas las personas con domiciliaria pueden salir sin custodia policial o del servicio penitenciario?🤔 pic.twitter.com/r87oldqciM — CapitánHorton2027 (@fortavat) May 14, 2026

En el momento en que descendió del auto, se escucha a una mujer expresándole su cariño y admiración. Cristina Kirchner se detuvo, giró para agradecer con un saludo de su mano izquierda, y luego entró nuevamente al edificio.

El día anterior a esta salida, el martes, la referente del peronismo saludó desde el balcón de su casa a la militancia que se acercó hasta su domicilio, tras una movilización en Plaza de Mayo en el marco de la Marcha Federal Universitaria. Parte de esa columna continuó hasta San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, para brindarle su apoyo. Alrededor de las 19 horas, la ex presidenta, que cumple prisión domiciliaria, salió al balcón de su departamento para saludar a los militantes.

En tanto, el Tribunal que condenó a la ex presidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión en la causa Vialidad aguarda una respuesta de la Corte Suprema para avanzar con el decomiso de bienes, que fue parte de ese veredicto y quedó confirmado por la Cámara Federal de Casación. En ese contexto, anoche trascendió que el fiscal Luciani pidió que se incorpore en el listado de bienes a decomisar el departamento de San José 1111 donde cumple detención la ex presidenta.