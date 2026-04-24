Kicillof asumió en el PJ bonaerense y preside la primera reunión

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El Gobernador se hace cargo de la conducción partidaria bonaerense y diseña su candidatura. No estaría Máximo Kirchner
Axel Kicillof preside en estos momentos, por primera vez, una reunión del PJ bonaerense en su carácter de titular del partido. El encuentro, que congrega a las distintas vertientes del peronismo, se realiza en la sede platense de calle 54 y viene cruzada por la disputa interna que el kicillofismo mantiene con La Cámpora.
Acaso como reflejo de esa tensión, Máximo Kirchner decidió no participar y, tal como informara este diario, encabezó su propia actividad en Santa Fe. La ausencia, con todo, buscó ser desdramatizada por Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense y mano derecha de Kicillof.
Horas antes, el propio Bianco se había referido en un tono más crítico a los comentarios que la diputada provincial camporista Mayra Mendoza había hecho en un grupo de WhatsApp interno de intendentes peronistas sobre su salud y dijo que le pareció “penoso y patético”.
La ex intendenta de Quilmes se refirió con sarcasmo a la operación de urgencia a la que se tuvo que someter el funcionario de Kicillof en Barcelona, luego de sufrir un cuadro de apendicitis. “Hay dirigentes de la oposición que me mandaron mensajes y mostraron más don de personas que algunos intendentes compañeros”, agregó Bianco.
Y si bien nunca mencionó a la ex intendente de Quilmes, sostuvo que “tomo las cosas como de quien viene”. Una señal clara de la fuerte interna que cruza al PJ.
Más allá de los chisporroteos, el peronismo se dispone a debatir una reorganización y modernización partidaria que incluya una campaña de afiliación.
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Del encuentro que preside Kicillof participan la vicegobernadora Verónica Magario, el intendente platense Julio Alak y el matancero Fernando Espinoza, entre otros dirigentes. Por el camporismo cantaron presente la mencionada Mendoza, el platense Ariel Archanco y la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout.
La conducción de Kicillof en el PJ genera expectativas a partir de que quedó en la conducción de esa fuerza en pleno proceso de construcción de su candidatura presidencial.
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