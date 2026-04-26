Necesita sumar: Gimnasia visita a Belgrano con el objetivo de entrar a los playoffs

Gimnasia, con el impulso de las últimas cuatro victorias consecutivas, visitará esta tarde a Belgrano en un partido clave por la clasificación a los playoffs del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El encuentro de la decimosexta fecha del campeonato se disputará desde las 17.30 en el estadio Julio César Villagra de Barrio Alberdi y el árbitro del encuentro será Nazareno Arasa con la asistencia desde el VAR de Facundo Tello. Habrá televisación a través de ESPN Premium y transmisión radial por La Redonda.

Tras la salida de Fernando Zaniratto y la asunción como entrenador interino de Ariel Pereyra, el Lobo ganó sus cuatro partidos disputados. Se impuso 2-1 ante Sarmiento en Junín y 1-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto por el Apertura, mientras que eliminó a Camioneros (4-1) y Acassuso (3-0) por la Copa Argentina, donde ya se encuentra en los octavos de final que disputará tras la Copa del Mundo, cuando enfrentará al ganador de la llave que disputarán San Lorenzo y Deportivo Riestra.

El equipo tripero tuvo un importante retraso en el vuelo que lo debía trasladar al mediodía desde Aeroparque Jorge Newbery al aeropuerto Ing. Taravella de Pajas Blancas en la provincia mediterránea. Por eso, su llegada tardía a la Docta trastocó los planes de entrenamiento del plantel mens sana. Por eso, estuvo más de ocho horas a la espera del vuelo que finalmente al anochecer trasladó a la delegación a Córdoba, donde quedó alojada en el Hotel Howard Johnson.

Si bien Ariel Pereyra no confirmó la formación titular, la única variante en relación al equipo habitual que juega en el Apertura es el ingreso de Germán Conti en lugar de Renzo Giampaoli, que llegó al límite de cinco tarjetas amarillas ante Estudiantes de Río Cuarto. Por otra parte, la buena noticia es que Ignancio Miramón se encuentra mejor de una sobrecarga muscular, entrenó sin problemas el viernes en Abasto y se perfila para ser titular ante el Pirata.

En relación al equipo que derrotó a Acassuso por la Copa Argentina (partido en el que había vuelto a la titularidad Nacho Fernández tras su ausencia en Liga por acumulación de amarillas) los cambios serán Alexis Steimbach por Bautista Barros Schelotto, Enzo Martínez en lugar de Giampaoli, Ignacio Miramón por Lucas Castro, Augusto Max en reemplzo de Mateo Seoane, Nicolás Barros Schelotto por Juan José Pérez y Agustín Auzmendi en lugar de Franco Torres, de buenos ingresos en los últimos partidos.

Tras más de ocho horas de espera en Aeroparque, el avión tripero despegó cerca de las 19.30

El entrenador tripero -que parece tener asegurado el lugar hasta el final del campeonato mientras la dirigencia dialoga con Julio Vaccari y otros técnicos- apuesta nuevamente a la estructura en la mitad de la cancha con Max como dueño del círculo central con Miramón y Nicolás Barros Schelotto a sus lados. La idea es que el Heredero sea el socio de Nacho Fernández -el mejor jugador de Gimnasia en el Apertura- para abastecer a la dupla de ataque conformada por el Chelo Torres y Agustín Auzmendi.

Gimnasia suma 20 unidades en la Zona B y comparte la octava colocación con Racing, aunque tras el empate de la Academia ante Barracas está fuera de los playoffs por diferencia de gol. Por eso la importancia del partido de esta tarde ya que el Tipero -al igual que Belgrano- depende de sí mismo para clasificar. El Lobo tiene -3 de diferencia de gol , algo que le juega en contra para un eventual desempate, por eso debe obtener un buen resultado en Córdoba para buscar la clasificación cuando reciba a Argentinos Juniors en el partido válido por la novena fecha, postergada en su momento por el paro decretado por la AFA en respaldo a Claudio Tapia y Pablo Toviggino, investigados por la justicia.

Por su parte, luego de un buen inicio el conjunto cordobés arrastra una racha irregular con dos triunfos, un par de empates y la misma cantidad de derrotas. En su última presentación igualó sin goles ante Barracas Central como visitante, partido en el que sufrió la expulsión de Leonardo Morales, ausente hoy ante su ex equipo. De todos modos, el gran arranque de torneo le permite a Belgrano estar a una victoria de asegurar su lugar entre los 16 mejores equipos del Apertura.

El Pirata marcha quinto en la Zona B con 23 puntos y buscará la victoria, ya que de ganar se clasificará a los octavos de final y ante Sarmiento (también en Córdoba) buscaría terminar lo más alto posible para jugar de local la mayor parte de los cruces clasificatorios posibles.

Belgrano, con el experimentado Ricardo Zielinski en el banco, apuesta por la experiencia y jerarquía de sus jugadores con el Mudo Vázquez a la cabeza, que volvió al Pirata tras una estadía de casi 15 años en Europa. Además, Lucas Zelarrayán fue otro regreso importante para respaldar a Uvita Fernández en la ofensiva.

Para el Lobo es un partido clave. Con un piso de tres puntos tendrá chances de clasificar pero su suma cuatro tendrá casi seguro el boleto a los octavos, por lo que el partido de esta tarde en Alberdi es clave para el futuro.