Gimnasia buscará tres refuerzos en el mercado de pases y hablan de "salto de calidad"

Parecía que iba a ser Julio Vaccari, será Ariel Pereyra, pero más allá de la elección del entrenador la dirigencia sabe que tiene puestos a reforzar para potenciar al equipo después de haber clasificado en los últimos dos torneos entre los ocho mejores de su zona.

Más allá de los matices de cada entrenador, tanto en el caso de Vaccari (que tenía ciertas reservas con un par de jugadores pero estaba conforme con el plantel) como en el de Pereyra (que potenció al equipo en el tramo final de la competencia) hubo cierto consenso con la dirigencia acerca de las posiciones en las que se buscará un salto de calidad.

Una de ellas es el arco, donde Nelson Insfrán -que será operado esta tarde de una hernia inguinal- no tuvo un buen campeonato, por lo que la búsqueda apuntará a la llegada de un arquero titular, al que el Mono deberá pelearle el puesto. Suplente de Tomás Durso hasta el úlrimo partido de 2023, en los dos años siguientes Gimnasia incorporó primero a Jeremías Ledesma y luego a Luis Ingolotti, que si lograron adueñarse del puesto.

El formoseño jugó en inferioridad física gran parte del campeonato, lo que abre un signo de interrogación acerca del futuro de Julián Kadijevic, quien quedaría como tercer arquero siempre y cuando Insfrán no busque una salida del club, con el cual acaba de extender su contrato hasta diciembre de 2027.

La zaga central fue otro de los puntos débiles de la campaña, por eso el Lobo sumará un titular para la zaga central más allá de la posible continuidad de Germán Conti, valorado por Ariel Pereyra quien le dio la chance de jugar en el último tramo del torneo y en la Copa Argentina. Va a haber un diálogo con Racing, dueño del pase del defensor, para intentar una continuidad como sucedió en diciembre pasado con Renzo Giampaoli.

El otro zaguero titular durante todo el año fue Enzo Martínez, a quien Gimnasia le compró parte del pase a fines del año pasado. El uruguayo mostró mejor nivel general pero tuvo errores muy puntuales que costaron puntos importantes. Además, integran el plantel Gonzalo Errecalde -que apenas pudo mostrarse- y Juan Cruz Cortazzo, uno de los jóvenes formados en el club que podría salir a préstamo en este receso.

En la mitad de la cancha, el plantel parece estar cubierto con nombres importantes como Nacho Fernández, Ignacio MIramón, Nicolás Barros Schelotto, además del siempre útil Augusto Max. El Pata considera bien a Mateo Seoane y contará en la segunda mitad del año con Facundo Di Biasi, recuperado de una seria lesión ligamentaria.

Por eso, el restante cupo apuntaría a la llegada de un extremo que pueda desenvolverse tanto por la banda con otro dibujo táctico como ser un segundo punta en caso de ausencia de alguno de los centrodelanteros. Un panorama que puede cambiar en caso de alguna venta o salida.