Avanza un megaproyecto de gas líquido en La Plata: cuándo comenzaría y los detalles de la inversión

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En las últimas horas, las empresas Camuzzi Gas Inversora y Vitol firmaron un acuerdo para avanzar en la compra de la producción y una posible participación accionaria conjunta en el proyecto LNG del Plata. Esta iniciativa, radicada en la terminal portuaria local, busca posicionar al país como un proveedor global de gas natural licuado (GNL) a partir de los recursos extraídos de la Cuenca Neuquina.
El desarrollo prevé un desembolso de 3.900 millones de dólares durante dos décadas. Según las estimaciones oficiales, la obra civil iniciará a principios del año próximo y la operatividad plena se alcanzará en los primeros meses de 2028.
La magnitud de las obras impactará de lleno en el cordón industrial conformado por La Plata, Berisso y Ensenada. Los números proyectados por los responsables del plan reflejan la escala de la inversión productiva en la provincia de Buenos Aires.
Entre los principales puntos del impacto en la Región que se destacan son la creación de 500 puestos de trabajo directos, generación de entre 1.000 y 1.500 empleos indirectos, ingreso estimado de 14.500 millones de dólares en divisas a lo largo de su vida útil y una capacidad operativa de al menos 2,4 millones de toneladas anuales de GNL, equivalentes a 9 millones de metros cúbicos diarios.
La infraestructura planificada contempla un nuevo tendido desde la planta compresora de Buchanan hasta la costa de Ensenada. A la altura del Palacio Piria, se construirá un ducto subacuático de diez kilómetros de extensión hasta una plataforma exterior. En ese punto amarrará un buque licuefactor encargado de enfriar el fluido hasta reducir su volumen 600 veces para facilitar su traslado marítimo.
El sistema presenta una ventaja operativa estacional. Entre los meses de septiembre y mayo, la planta exportará el combustible para abastecer principalmente al polo industrial de San Pablo, en Brasil. Durante el invierno, el mecanismo funcionará a la inversa para inyectar gas al mercado interno y evitar el uso de combustibles líquidos más costosos.
Por el lado empresarial, Alejandro Macfarlane, máxima autoridad de Camuzzi, valoró: "Este acuerdo representa un paso estratégico en la integración de la Argentina al mercado global de GNL. A través de LNG del Plata, buscamos desarrollar una infraestructura competitiva para la exportación de gas natural licuado, generar valor sostenible, atraer inversiones y contribuir a la seguridad energética tanto a nivel local como internacional".
En sintonía, Pablo Galante Escobar, directivo de Vitol, subrayó: "Creemos que la Argentina tendrá un rol relevante en la creciente demanda global de GNL gracias a sus abundantes reservas de gas, con el potencial de convertirse en una fuente de suministro diversificada y confiable para nuestros clientes. Nos entusiasma trabajar junto a Camuzzi para avanzar en este proyecto estratégico".
A través de este entendimiento comercial, Vitol posee la opción de adquirir la totalidad de la producción mediante contratos a largo plazo, a la espera de las aprobaciones regulatorias necesarias para concretar el avance definitivo de la obra.
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